Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak

Ekonomi

Doğal gaza zam gelip gelmeyeceği merak edilirken, dar gelirli vatandaşlara doğal gaz faturası desteği sağlanacağı belirtildi. Yeni torba yasalardan birinde yer alması beklenen doğal gaz desteğiyle dar gelirlilerin faturalarının bir kısmını devlet karşılayacak. Faturanın ne kadarının vatandaştan alınacağına dair net bir bilgi olmasa da destekten yararlanacak vatandaşlar yapılan çalışmalar sonucunda belirlenecek.

Hazırlıkları süren torba yasalardan birinde dar gelirliye düşük doğal gaz faturası desteği olduğu ortaya çıktı. Show Haber'in gündeme getirdiği habere göre dar gelirli kişilerin doğal gaz faturasına devlet desteği yeni torba yasada yer alacak.

Kulislerde konuşulanlara göre destek ödemelerinin bitmesinin ardından yeni bir çalışma için harekete geçildi. Hazırlanan torba yasalardan birinde dar gelirliler için doğal gaz desteği uygulaması olduğu ortaya çıktı.

BELLİ BİR MİKTAR ALINACAK

Torba yasada yer alacak doğal gaz desteğiyle dar gelirli vatandaşların doğal gaz faturasının bir kısmının devlet tarafından ödenmesi bekleniyor. Faturanın yüzde kaçının vatandaştan alınacağına dair net bir bilgi olmasa da destekten yararlanacak vatandaşlar yapılan çalışmalar sonucunda belirlenecek.

ÖZEL BİR ÇALIŞMA YAPILACAK

Doğal gaz desteğinden hangi gelir grubundan vatandaşların yararlanabileceği henüz net değil. Düzenlemenin kriterlerinin netleşmesinin ardından özel bir çalışma yapılacak. Doğal gaz destek uygulamasından yararlanabilme şartlarının belirlenmesinin ardından dar gelirli vatandaşlar doğal gaz faturalarının sadece bir kısmını ödeyecek. Düzenlemeyle ilgili tüm detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.