Kulu'da bu yıl mercimek, nohut ve kimyonda yüksek rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Kulu'da bu yıl mercimek, nohut ve kimyonda yüksek rekolte bekleniyor

24.06.2022 17:53
Kulu'da bu yıl mercimek, nohut ve kimyonda yüksek rekolte bekleniyor

Konya'nın Kulu ilçesinde bu yıl 250 bin dekarlık alana ekilen mercimek, nohut ve kimyonda yüksek rekolte bekleniyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde bu yıl 250 bin dekarlık alana ekilen mercimek, nohut ve kimyonda yüksek rekolte bekleniyor.

Kulu ilçesinde bu yıl tarımsal alanlarda 250 bin dekarlık alana mercimek, nohut ve kimyon ekildi. Ekili alanlarda zamanında yağan yağmurlar sebebiyle ekimi yapılan ürünlerde yüksek rekolte beklendiği bildirildi. Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, bu yıl yapılan incelemelerde geçen yıllardaki mahsullerden daha kaliteli ve daha verimli mahsul alınacağının gözle göründüğünü söyledi. Dekar başına ortalam 125 ila 140 kilogram mahsul veriminin olacağını tahmin ettiklerini kaydeden Öztürk, "Bu yıl çiftçilerimizin de dediği gibi mercimek, nohut ve kimyon yılı olacak inşallah. Çiftçilerimize bol kazançlar diliyorum. Kulu'ya bağlı Zincirlikuyu Mahallesinde Mehmet Kayacan'a ait 110 dekarlık mercimek ekili tarlada da mükemmel verimin olacağı gözüküyor. Allah kaza bela vermesin. Bereketli yıllar olsun inşallah" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kulu'da bu yıl mercimek, nohut ve kimyonda yüksek rekolte bekleniyor - Son Dakika

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