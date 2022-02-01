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Kulu'da hibeli tohum dağıtımı - Son Dakika

Kulu'da hibeli tohum dağıtımı

01.02.2022 12:31
Kulu'da hibeli tohum dağıtımı

Konya'nın Kulu ilçesinde yüzde 75 hibeli kırmızı ve yeşil mercimek tohumu dağıtımı yapılacağı duyuruldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde yüzde 75 hibeli kırmızı ve yeşil mercimek tohumu dağıtımı yapılacağı duyuruldu.

Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran, ilçe genelinde yapılacak olan nadas alanlarının daraltılması ile ilgili proje kapsamında yüzde 75 hibeli kırmızı ve yeşil mercimek tohumu dağıtımı yapılacağını belirtti. Hibeli tohum için başvuruların 1-3 Şubat tarihlerinde olacağını kaydeden Aykut Baran, tohum almak isteyenlerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiğini söyledi. - KONYA

Kulu'da hibeli tohum dağıtımı

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Hisarcık, Konya, Tohum, Kulu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kulu'da hibeli tohum dağıtımı - Son Dakika Ekonomi


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