Kulu\'da Pancar Taşıma Ücretleri Belirlendi

Ekonomi

Konya'nın Kulu ilçesinde pancar taşıma ücretleri belirlendi.

Kulu Ziraat Odası Başkanlığı konferans salonunda 2024 yılı pancar taşıma ücretlerinin belirlendiği toplantı düzenlendi. Toplantıda, taşıma ücretlerinin tarla bazında ton başına 445 lira ile 553 lira arasında değişeceği, pancarda verilecek firenin ise çiftçinin cebinden ayrıca çıkacağı belirtilerek, "Kulu genelinde 10 bin 300 dekar alanda ekili olan pancarda hasat devam ediyor. Dekarda yaklaşık 8 ton pancar elde edileceği tahmin ediliyor" denildi.

Toplantıya, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ömer Kara, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Öztürk ve pancar ekicileri katılarırken, fiyat üzerinde anlaşma sağlandığı öğrenildi. - KONYA