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Kumluca'da Solarizasyon Başladı

Kumluca\'da Solarizasyon Başladı
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Kumluca'da seralarda sonbahar hazırlıkları için toprak solarizasyonu yapılıyor, zararlılar yok ediliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde seralarda üretim sezonunun bitmesiyle birlikte, sonbahar sezonuna hazırlık yapmak amacıyla toprakta solarizasyon işlemi başladı. Güneşten yararlanılarak yapılan yöntemle topraktaki mantar hastalıkları, zararlılar ve yabancı otlar kimyasal ilaç kullanılmadan yok ediliyor.

Türkiye'nin önemli örtü altı üretim merkezlerinden Kumluca'da üreticiler, bir önceki sezondan kalan bitki artıkları temizlendikten sonra toprağı sürüyor ardından sulanarak nemlendiriliyor. Nemli toprak, ısıyı hapseden şeffaf plastik örtülerle hava almayacak şekilde kapatılıyor. Güneş altında kalan toprakta oluşan yüksek ısı, zararlıları ve virüsleri yok ediyor.

"Solarizasyon, seracılığın olmazsa olmazıdır"

Örtü altı sera üreticisi Şaban Uysal, yapılan işlemlerle ilgili şunları söyledi:

"Solarizasyondaki amacımız zaten üstündeki plastik örtünün etkisi ile 50 - 60 derece olan seranın içindeki sıcaklık altına serdiğimiz solarizasyon ince naylonu ile 100 derecelere yani kaynama derecelerine geldiğini tahmin ediyoruz. Bütün zararlı bakterileri öldürdüğünü düşünüyoruz. Solarizasyon çalışması ile toprak bir nevi yenilenmiş oluyor. Yeni bir toprak ile yeni bir sezona giriyoruz. Yeni umutlara giriyoruz. Amacımız kimyasal kullanımını minimuma düşürmek. Bu sera 4 dönüm bir yer. Yaklaşık 4 bin kök patlıcan yetiştirdik. Yeni sezonda da yine 4 bin kök patlıcan ekmeyi düşünüyoruz. Bu solarizasyon işi 35 - 40 yıldan Bu yana seracılıkta uygulanıyor. Uygulanmadığı zaman kök hastalıkları çok oluyor. Yabani otlardan kurtulamıyorsunuz. Solarizasyon seracılığın olmazsa olmazıdır"

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kumluca, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kumluca'da Solarizasyon Başladı - Son Dakika

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