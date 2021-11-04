Kur'an kursu yapılması için arsasını bağışladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Ayşe Dereli, ilçede inşa edilecek olan "Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu" için arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Ayşe Dereli, ilçeye yapılacak "Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu" için arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı. Hayırsever Dereli'nin bağışladığı arsanın Türkiye Diyanet Vakfına devri için Mudurnu İlçe Müftülüğünde devir teslim töreni düzenlendi.

Teslim töreninde konuşan İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Mudurnu Şube Başkanı Necmi Ünsal, "Kur'an kursumuzun arsasını bağışlayan hayırsever vatandaşımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Yapacağımız Kur'an kursumuzun ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Memleketimizin güzel ahlakla yetişen nesillere ihtiyacı olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Cennet vatanımızda güzel ahlakla bezenmiş, milletine, vatanına, bayrağına ve dinine bağlı nesillerin yetişmesine bu Kur'an kursumuz vesile olacak inşallah. Hayırsever Ayşe Dereli, böylesi bir güzelliğe vesile olarak 'Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu' yapılması için arsasını vakfımıza bağışladı. Şüphesiz bu, dini ve hayri hizmetlerin devam etmesi için çok anlamlı ve ulvi bir davranıştır" dedi.

Arsasını bağışlayan Ayşe Dereli ise, "Vefatımdan sonra amel defterimin kapanmamasını ve öldükten sonra arkamdan hayır dua edilmesini arzuluyordum. Hep bu dünyada kalan bir hayrımın olmasını istedim. İnşallah yapmış olduğum bu bağışla isteklerim kabul olur. Ben de hayırlı uğurlu olmasını ve bu bağışımın güzel işlere vesile olmasını rabbimden diliyorum" diye konuştu. - BOLU