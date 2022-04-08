Kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarih 31 Mart 2022 olarak belirlendi - Son Dakika
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Kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarih 31 Mart 2022 olarak belirlendi

08.04.2022 07:55
Kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarih 31 Mart 2022 olarak belirlendi

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarihin 31 Mart 2022 olarak belirlenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarihin 31 Mart 2022 olarak belirlenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte bankalarda bulunan dolar, euro veya sterlin hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil edebilecek. - ANKARA

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Türk Lirası, 31 Mart, Tebliğ, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarih 31 Mart 2022 olarak belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarih 31 Mart 2022 olarak belirlendi - Son Dakika
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