Kurban Bayramı İçin 1506 Ek Hava Uçuşu
Kurban Bayramı İçin 1506 Ek Hava Uçuşu

23.05.2026 13:12
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı için toplam 1506 ek sefer planlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun yolcu talebini karşılamak amacıyla hava yolu taşımacılığında 1214'ü iç ve 292'si dış hat olmak üzere toplam 1506 ek sefer planlandığını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı hava yolu taşımacılığı firmalarınca ilave sefer planlamaları gerçekleştirildiğini belirtti.

Vatandaşların bayram süresince ailelerine, yakınlarına ve memleketlerine daha rahat ulaşabilmesi için hava yolu taşımacılığında kapasite artışına gidildiğini kaydeden Uraloğlu, "Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız, operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde, iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, planlanan ilave seferlerin 1214'ünün iç hatlarda, 292'sinin dış hatlarda düzenleneceğini ifade ederek, özellikle yoğun talep görülen destinasyonlarda havayolu kapasitesinin artırıldığını vurguladı.

Hava yollarının, operasyonel planlamalarının yakından takip edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Yolcu talebine göre hava yolu taşımacılarımız, ilave kapasite değerlendirmelerine devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Turizm, Ankara, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

