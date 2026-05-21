Kurban Bayramı\'nda Araç Kiralamada Talep Patladı

KURBAN Bayramı öncesi şehirler arası seyahat planları hız kazanırken, araç kiralama sektöründe talep patlaması yaşandığını söyleyen Avec Rent a Car Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Okan Siso, bayram dönemlerinde artan mobilite ihtiyacına dikkat çekerek, güvenli bir yolculuk için kurumsal bir firmadan hizmet almanın önemini vurguladı. Siso, "Erken rezervasyon, son dakika yaşanabilecek fiyat artışlarının ve araç bulunurluğu riskinin önüne geçecektir" dedi.

KURUMSAL YAPILAR TERCİH EDİLMELİ

Araç kiralama sürecinde sadece fiyat avantajına odaklanılmasının yanıltıcı olabileceğini ifade eden Dr. Siso, tercih edilecek şirketin sunduğu yan hizmetlerin kritik olduğunu belirtti. Siso, "Bayram yolculuğunun keyifli bir anıya dönüşmesi için araç kiralamanın güvenli, kurumsal ve kesintisiz hizmet sunan bir yapıdan sağlanması önem taşıyor" dedi.

Araç kiralayacakların bütçe kadar güvenliği de ön planda tutması gerektiğini vurgulayan Dr. Siso, "Müşterilerimizin Türkiye genelinde yaygın şube ağına sahip, kurumsal yapısı güçlü firmalara yönelmesi, olası riskleri azaltacaktır. Güvenli ödeme altyapısına sahip, sertifikalı web sitelerinden yapılan işlemler, müşterilerin kişisel verilerini ve ödeme bilgilerini koruma altına alır. Tüm bu önlemler, tüketicilerin daha güvenli bir kiralama deneyimi yaşamalarına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'MOBİLİTE ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR'

Esnek çözümlerin tatil planlarının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Siso, "Bayram tatilleri, kullanıcıların farklı ulaşım ihtiyaçlarına hızlı ve esnek çözümler aradığı özel dönemler arasında yer alıyor. Özellikle kısa süreli tatillerde kullanıcılar, araç sahipliği maliyetine katlanmadan ihtiyaçlarına uygun araçlara erişmeyi tercih ediyor. Avec Rent a Car olarak geniş şube ağımız, genç araç filomuz ve güçlü operasyonel yapımız sayesinde farklı şehirlerde teslim alma ve bırakma kolaylığı sunuyoruz. Amacımız, bayram sürecinde mobiliteyi kullanıcılarımız için daha güvenli, konforlu ve öngörülebilir hale getirmek" açıklamalarında bulundu.

Sektör verilerine göre bayram haftalarında talebin normal dönemlerin çok üzerine çıktığını ifade eden Dr. Siso, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bayram dönemini verimli değerlendirmek isteyen kullanıcıların planlama sürecini erkenden tamamlaması hem bütçe hem de konfor açısından belirleyici oluyor. Erken rezervasyon, son dakika yaşanabilecek fiyat artışlarının ve araç bulunurluğu riskinin önüne geçecektir."