Kurban Bayramı'nda Bıçakçılarda Yoğunluk Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kurban Bayramı'nda Bıçakçılarda Yoğunluk Artıyor

Kurban Bayramı\'nda Bıçakçılarda Yoğunluk Artıyor
03.06.2025 12:19
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Sivas'ta bıçak ustası Emre Göçeri, yanlış bileylemenin sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda yoğun mesai başladı. Sivaslı bıçak ustası Emre Göçeri, yanlış yapılan bileylemenin insan sağlığını bozabileceğini söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması, bıçakçılara olan ilgiyi de artırdı. Bıçak siparişlerini yetiştirmek için günün erken saatlerinde işbaşı yapan ustalar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışıyor. Müşterilerine kaliteli ürün satmak isteyen bıçak ustaları, büyük bir özenle hazırladıkları bıçakları satışa sunuyor.

Sivas'ta yıllardır bıçakçılık yapan Emre Göçeri, bir kurban bıçağında olması gereken özellikleri sıraladı, yanlış bileylemenin riskli olduğuna dikkat çekti.

Bıçak alırken nelere dikkat edilmeli

Bıçak satın alırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta olduğunu söyleyen Emre Göçeri, "İnsanlar bıçak alırken, bıçağın sertlik derecesi diye bir şey olduğunu bilmiyor olabiliyor. Normal bir insan, çeliğini gördüğünde bıçağın kaliteli olup olmadığını anlar. Bıçağın ağız açılımına dikkat edilmesi gerekiyor. Son zamanlarda gizli ağız dediğimiz, sadece ağıza kalem ağzı denilen bir ağız açılıyor. Bu yapılan işlem, bıçağın kesmemesine sebep oluyor. Eski Sivas bıçaklarına baktığımızda, geriden uygulanan bir ağız açma işlemi vardı. Bu işlem, Türkiye'nin her tarafında zor bir ağız açılımıdır. Bunu yapmadıkları için bıçaklar maalesef çabuk köreliyor" dedi.

"Yanlış bileyleme işlemi sağlığınızı bozabilir"

Yanlış bileyleme yapılan bıçağın hastalıklara neden olabileceğine dikkat çeken Göçeri, "Ben bileylemeyi her zaman ağır bir şekilde yaparım. Paranın bir önemi yoktur, vakit bizim için değerlidir. Müşteriyi memnun etmemiz ve bir sonraki bayramda da bizi tercih edip gelmesini sağlamalıyız. Bıçakları kömür ocağı ile ağır bir şekilde, ısı işlemini kaçırmadan yavaş bileylememiz gerekiyor. Çok sert taşlarda bileylemememiz şarttır. Eğer bıçak değersiz bir ustanın elinde bileyleme olduysa ve ısınma noktası ortalama 300 santigrat derece üstüne çıktıysa, o bıçak çöptür. Biz bu durumun yaşanmaması adına oksijen ve PH seviyesi yüksek su kullanıyoruz" diye konuştu.

"Bu duruma dikkat etmeyen kişiler bıçağı yaptığında 'Klav' denilen ürün çeliğe yapışıyor. Bu bıçağı alan annemiz, ablamız bıçağı mutfağa götürdüğünde bazen temizlemeden bırakıyor" diye devam eden Göçeri, bu bıçağın et ile teması durumunda ilerleyen zamanda vücutta ödem yaparak hastalığa sebep olabildiğini söyledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı'nda Bıçakçılarda Yoğunluk Artıyor - Son Dakika

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