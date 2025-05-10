Kurban Bayramı'nda Büyükbaş Hayvana Talep Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kurban Bayramı'nda Büyükbaş Hayvana Talep Artıyor

Kurban Bayramı\'nda Büyükbaş Hayvana Talep Artıyor

Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda vatandaşların büyükbaş hayvanlara ilgi gösterdiğini belirtiyor.

10.05.2025 13:11
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Kurban Bayramı yaklaşırken, şu günlerde kurbanlık hayvanların yaş, kilo ve et kalitesine vurgu yapan uzmanlar, vatandaşların alışveriş tercihinin büyükbaş hayvanlara olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla çiftliklerde hareketlilik başladı. Kurbanlık hayvanların yaş ve kilosu et kalitesi açısından önem taşıyor. Geçen yıla oranla kurbanlık satışlarında artış yaşandığına dikkat çeken işletmeciler, vatandaşların bu yıl büyükbaş hayvana daha fazla rağbet gösterdiğine dikkat çekiyor. Konya'da büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği işletme müdürü Birol Mutluer, "Allah'a şükürler olsun bu yıl geçen yıla göre satışlarımız fazla. Hayvan çeşitliliği ve kaliteli olması bundaki en büyük etken, biz ciddi manada memnunuz. Şuan daha bayrama 1 ay olmasına rağmen geçen yıla orandaki sayıları çoktan geçtik. Bu sene inşallah daha fazla satışlarımız olacağını düşünüyoruz. Rabbim herkesin kurbanını kabul etsin" dedi.

"Bazı cinslerde randıman yüzde 60'ın altına düşebiliyor"

Vatandaşlara fiyat noktasında uyarıda bulunan Mutluer, "Vatandaşlarımız kurban alırken yanlış yaptığı nokta hep fiyat bazlı olarak gidiyorlar. Örneğin bir hayvan 350 bin lira, kesim dahil bu hayvanda yüzde 70 randıman var. 300 liraya alınmış hayvanlarda ise yani düşük fiyatlı hayvanlarda özellikle bazı cinslerde randıman yüzde 60'ın altına düşebiliyor. Kilo randımanı yükselir. Ucuz aldım diye sevinmek değil, ucuz ürüne ücret verdim diye yanlış yaptığını düşünebilir. Bizim atalarımızın bir sözünde 'ucuz etin yahnisi olmaz' dediğinde gerçeklik vardır. Kalite hiçbir zaman ucuza gitmez. Müşterilerimiz çok memnun. Küçükbaşta tabii özellikle koyun kokuyor, yağlı olma durumundan vatandaşlarımız büyükbaş hayvanlara yöneliyor. Büyükbaşta çok çeşitli yemek yapabilme imkanı olarak kullanımda da büyükbaş hayvan eti daha zengin olması, tercihi bu yöne teşvik etti. Bizim işletmemizde 700 ile 900 kilogram olan hayvanlarımızı 1 buçuk haftada sattık bitirdik" şeklinde konuştu.

Büyükbaş kurbanlıklarda 300 kilodan başlayarak 1 tona kadar hayvanlar olduğunu, fiyatın 250 bin liradan 300 bin liraya kadar gittiğini, 19 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar hisseleri olduğunu ifade eden Mutluer, "Bu fiyat aralıklarında kesme, sökme, hisseleme, soğutma, kuşbaşı hizmetleriyle beraber. 19 bin liralık hisseli hayvanlarımız genellikle 2, 3, 4 doğum yapmış inekler, 23-25 bin lira arası genç ineklerimiz, 25 bin liralık düvelerimiz var hiç doğum yapmamış hayvanlar, 30, 35, 40, 45, 50 bin gibi de danalarımız var. Bu da hayvanın büyüklüğüne, hisse sayısına göre değişmektedir. Kuzularımız da 15 bin liradan başlar 40 kilodan. Koyunlarımız kilogram olarak 70'den başlar 100 kiloya kadar biraz yağlı olabilir. Onların fiyatları ise 18-25 bin liraya kadar devam ediyor. Keçilerimiz de seyis dediğimiz yaklaşık 100 kilo civarında 25-30 bin arasında. Toklularımız var, onlar da 50-60 kilogram arasında, onlar da 17 ile 25 bin arasında değişiyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı'nda Büyükbaş Hayvana Talep Artıyor - Son Dakika

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