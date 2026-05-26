Kurban Bayramı'nda Dayanışma Vurgusu

26.05.2026 10:51
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı'nın paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı'nın, paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve yardımlaşmanın en güzel yaşandığı zamanlardan biri olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların, toplumsal bağları güçlendiren, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli değerlerden olduğunu bildirdi.

Bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve yardımlaşmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlardan biridir. TOBB ve Türk iş dünyası olarak, bizler de köklü geleneklerimizden aldığımız güçle, ahilik kültürünü, yardımlaşmayı ve dayanışmayı her zaman baş tacı ediyoruz. Kurban Bayramı'nın, milletimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyor, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, iş dünyamızın, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA

