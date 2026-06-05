Kurban Bayramı'nda Elektrikli Araç Şarj Tüketimi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Elektrikli Araç Şarj Tüketimi Rekor Kırdı

05.06.2026 12:02
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Kurban Bayramı'nda elektrikli araç şarj tüketimi, geçen yıla göre %193,6 artış gösterdi.

Kurban Bayramı tatili süresince elektrikli araç şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 193,6 oranında artarak rekor seviyeye ulaştı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) aldığı bilgiye göre, 22-31 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelindeki 44 bin 139 şarj noktasında toplam 31 milyon 818 bin 292 kilovatsaatlik elektrik tüketimi gerçekleşti.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı ve şarj altyapısındaki hızlı gelişme ve yaygınlaşmayla bayram tatili boyunca şarj istasyonlarında yoğun kullanım oldu.

Böylelikle, Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye genelindeki 44 bin 139 elektrikli şarj noktasında 1 milyon 63 bin 525 şarj işlemi yapılarak 1 milyon 39 bin 826 saatlik rekor şarj süresine ulaşıldı. Bu dönemde şarj hizmetine bağlı elektrik tüketiminde 2025 Kurban Bayramı tatili dönemine kıyasla yüzde 193,6, şarj işlemi sayısında ise yüzde 103,38'lik artış yaşandı.

Son 3 yılda elektrik tüketimi katlanarak arttı

Kurban Bayramı tatili dönemlerinde gerçekleşen toplam elektrik tüketimi 2024'te 3 milyon 600 bin kilovatsaat, 2025'te 10 milyon 837 bin 410,45 kilovatsaat ve 2026'da ise 31 milyon 818 bin 291,68 kilovatsaat olarak gerçekleşti.

Aynı dönemlerdeki toplam şarj süresi 2024'te 140 bin 935 saat, 2025'te 412 bin 461 saat, 2026'da 1 milyon 39 bin 826 saat oldu.

Şarj adedi 2024'teki Kurban Bayramı tatili döneminde 183 bin 891, 2025'te aynı dönemde 522 bin 913 ve bu yıl 1 milyon 63 bin 525 seviyesine ulaştı.

Şarj noktası sayısı ise 2024'ün aynı döneminde 19 bin 761, 2025'te 30 bin 990 ve bu yıl 44 bin 139 olarak kayıtlara geçti. Böylece şarj noktası sayısında bu yılın söz konusu tatil döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,43'lük artış gerçekleşti.

Yeşil şarj noktalarının sayısı 21 bini aştı

Yeni yatırımlarla 2025'in başında 26 bin 462 olan şarj noktası sayısı, bugün itibarıyla 44 bin 139'a yükseldi.

Türkiye genelindeki şarj noktalarının 19 bin 23'ü hızlı (DC), 25 bin 116'sı yavaş (AC) nitelikte bulunuyor. Elektriğin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini gösteren YEK-G belgeli yeşil şarj noktası sayısı ise 21 bin 6'ya ulaştı.

Öte yandan, Türkiye'de şarj hizmeti sunulan tüm istasyonların coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatları EPDK tarafından geliştirilen "Şarj@TR" mobil uygulaması üzerinden anlık olarak görülebiliyor.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı'nda Elektrikli Araç Şarj Tüketimi Rekor Kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Elektrikli Araç Şarj Tüketimi Rekor Kırdı - Son Dakika
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