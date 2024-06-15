Kurban Bayramı Öncesinde Kırşehir Hayvan Pazarında Sıkı Pazarlıklar Yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kurban Bayramı Öncesinde Kırşehir Hayvan Pazarında Sıkı Pazarlıklar Yaşanıyor

Kırşehir hayvan pazarında kurbanlık hayvanlar için sıkı pazarlıklar yaşanırken, vatandaşlar küçükbaş hayvanları tercih ediyor. Küçükbaş hayvan fiyatları 10 bin ila 20 bin lira arasında değişirken, büyükbaş hayvan fiyatları ise 200 bin ila 220 bin lira arasında alıcı buluyor. Kurban Bayramı süresince hayvan pazarındaki satışların devam edeceği belirtilirken, satıcılar ve alıcılar bayram boyunca pazarda olacak.

15.06.2024 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesinde Kırşehir hayvan pazarında kurbanlıklarda sıkı pazarlıklar yaşanırken vatandaşlar, kurbanlık küçükbaş hayvanları tercih ediyor.

Kırşehir hayvan pazarında küçükbaş hayvan fiyatları 10 bin ila 20 bin lira arasında değişirken, büyükbaş hayvan fiyatları ise 200 bin ila 220 bin lira arasında alıcı buluyor. Bu yıl kurbanlık hayvan fiyatları geçtiğimiz yıllara göre daha yüksek seviyelerde seyrediyor. Küçükbaş hayvanlar için belirlenen fiyat aralığı 10 bin lira ile 20 bin lira arasında değişirken, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 200 bin lira ile 220 bin lira arasında. Kurban Bayramı süresince hayvan pazarındaki satışların devam edeceği belirtilirken, hem satıcılar hem de alıcılar bayram boyunca pazarda olacak.

Satıcılar, hayvanlarını en iyi fiyata satabilmek için pazarda yerlerini alırken, alıcılar da bütçelerine uygun kurbanlık hayvanları bulabilmek için pazarı sık sık ziyaret ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kırşehir, Hayvan Hakları, Tarım, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı Öncesinde Kırşehir Hayvan Pazarında Sıkı Pazarlıklar Yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:57 Tatilciler yollara düştü İstanbul trafiği kilitlendi Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi
18:27 Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı
16:13 Özel’den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar Özel'den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar
15:59 Refah’ta Hamas’tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü
15:09 Düzce, Sakarya ve Sinop’ta denize girişler yasaklandı Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı
19:20 Samsun’da eski CHP’li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının... Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...
18:29 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e 3-2 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi
18:21 Sağlık Bakanı’ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı Sağlık Bakanı'ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı
17:59 Önce özel okul, ardından Küba İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı Önce özel okul, ardından Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı
17:47 İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti
17:46 THY uçağında video çeken ’’Baruthane Pilavcısı’’nın başı yandı THY uçağında video çeken ''Baruthane Pilavcısı''nın başı yandı
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 20:38:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Öncesinde Kırşehir Hayvan Pazarında Sıkı Pazarlıklar Yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement