Kurban Bayramı Öncesinde Kırşehir Hayvan Pazarında Sıkı Pazarlıklar Yaşanıyor

Ekonomi

Kurban Bayramı öncesinde Kırşehir hayvan pazarında kurbanlıklarda sıkı pazarlıklar yaşanırken vatandaşlar, kurbanlık küçükbaş hayvanları tercih ediyor.

Kırşehir hayvan pazarında küçükbaş hayvan fiyatları 10 bin ila 20 bin lira arasında değişirken, büyükbaş hayvan fiyatları ise 200 bin ila 220 bin lira arasında alıcı buluyor. Bu yıl kurbanlık hayvan fiyatları geçtiğimiz yıllara göre daha yüksek seviyelerde seyrediyor. Küçükbaş hayvanlar için belirlenen fiyat aralığı 10 bin lira ile 20 bin lira arasında değişirken, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 200 bin lira ile 220 bin lira arasında. Kurban Bayramı süresince hayvan pazarındaki satışların devam edeceği belirtilirken, hem satıcılar hem de alıcılar bayram boyunca pazarda olacak.

Satıcılar, hayvanlarını en iyi fiyata satabilmek için pazarda yerlerini alırken, alıcılar da bütçelerine uygun kurbanlık hayvanları bulabilmek için pazarı sık sık ziyaret ediyor. - KIRŞEHİR