Kurban Bayramı Sonrası Balık Satışları Canlandı

Kurban Bayramı sonrası balığa dönüş başladı

SAMSUN - Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketiminin artmasıyla satışları düşen balıkçılarda hareketlilik yeniden başladı. Bayramın ardından ete olan ilginin azalmasıyla tezgahlarda satışlar normale döndü.

Bayram sürecinde kırmızı etin yoğun tüketildiğini belirten balıkçı Onurcan Köse, kültür ve olta balıklarına olan ilginin yeniden arttığını söyledi. Köse, "Vatandaşlar bayramda bolca et tüketti. Şimdi yeniden balığa yönelmeye başladılar. Fiyatlarımız uygun, çeşitlilik de fazla. Satışlarımız normale döndü" dedi.

Tezgahtaki balık fiyatlarını da paylaşan Köse, "Deniz somonu kilosu 150 TL, alabalık 140 TL, barbun 250 TL, olta istavriti 150 TL, çipura 380 TL, levrek 400 TL ve kefal 100 TL'den satılıyor. Özellikle kılçıksız ve besleyici olduğu için somon en çok tercih edilen balık" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise özellikle misafir ağırlayacakları zaman ve olta balıkları geldiğinde balık almayı tercih ettiklerini dile getirdi.