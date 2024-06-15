Kurban Bayramı Tatilinde Otoyollarda Alınan Önlemler Ön Plana Çıkıyor

Ekonomi

Kurban Bayramı tatilinin gelmesiyle beraber otoyollarda araç ve trafik yoğunluğu artarken alınan önlemler ön plana çıkıyor.

Araç yoğunluğunun artmasının beklendiği rotaların başında Kuzey Çevre Otoyolu geliyor. Yoğunluğun artması, otoyollarda trafik güvenliğini, işletmelerin ve sürücülerin trafik yoğunluğundan doğabilecek olumsuzluklara karşı aldığı önlemleri ön plana çıkarıyor.

Konuya ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan, ICA Operasyon Direktörü Engin Erdoğmuş, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi olarak 2016'dan beri otoyolu işlettiklerini anımsatarak, yolun kullanılmaya başlanmasından bu yana trafiğin her geçen gün arttığını ve özellikle bu artışların bayram dönemlerinde çok daha yoğunlaştığını söyledi.

Erdoğmuş, özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nu ağır vasıta ve tırların zorunlu olarak kullandığını hatırlatarak, bu tarz araçların karıştığı kazalarda çok daha ölümcül, büyük ve maddi hasarlı kazaların olabildiğini anlattı.

İşletmeci olarak trafiğin güvenliğini sağlamak ve trafiği etkin şekilde yönetmek için çabaladıklarını aktaran Erdoğmuş, şöyle devam etti:

"Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşların da yer aldığı çeşitli etkinlikler düzenleyerek farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız farkındalık aslında 7/24 trafik güvenliğini sağlarken çalışanlarımızın da güvenliğinin kullanıcıların elinde olduğunu göstermeye çalışmak. Bu farkındalığı yaratmak istiyoruz. Çünkü bizler yaptığımız çalışmalar esnasında aldığımız önlemlerin kullanıcılar tarafından dikkate alınmasını, görülmesini, orada bir çalışanımızın olduğunu anlamalarını bekliyoruz ve istiyoruz."

Erdoğmuş, bayramda küçük araç yoğunluğunun daha da arttığını hatta yazla birlikte gurbetçilerin de geldiğini ve bu yolu kullandığını kaydetti.

Erdoğmuş, "(S)he Works, I Care" kampanyası kapsamında farkındalık çalışmaları yaptıklarını da anlattı.

"Otoyolda beklentimiz, kullanıcıların kurallara uymaları"

Erdoğmuş, bakım ve trafik ekiplerinin yaklaşık 120 kişilik bir ekiple 7/24 sahada bulunduklarını vurguladı.

Otoyol acil durum hattı 161 ile ihbarları değerlendirdiklerini belirten Erdoğmuş, devriyelerle duruma müdahale ettiklerini dile getirdi.

Sahadan gelen ihbarları hızlı şekilde ekiplere yönlendirdiklerini ve ekiplerin de yolu tekrar güvenli hale getirmek için hızla hareket ettiğini anlatan Erdoğmuş, "Devriyelerimizle beraber uyarıcı römorklarımız var. Onun dışında otoyolumuzun üzerinde VMS dediğimiz 42 tane değişken mesaj işaretlerimiz var ve bu değişken mesaj işaretleriyle ne zaman bir kaza olduğunu ya da nerede bir çalışma yaptığımızı sürücülerle paylaşıyoruz." diye konuştu.

Erdoğmuş, hedeflerinin sürücüler tarafından değişken mesaj işaretlerinin takibinin yapılması ve römorkların görülmesi olduğunu ifade ederek, "Çünkü kazazedeler tarafından müdahale esnasında çoğu zaman panik yaşanıyor. Biz orada elimizden geldiğince hem onları sakinleştirip hem de doğru müdahaleyi yaparken bir yandan da kendi güvenliğimizi almak zorunda kalıyoruz. Çünkü otoyolumuz 4 şeritli ve hız limitimiz de diğer otoyollara oranla biraz yüksek. O yüzden hız limiti yüksek olan bu otoyolda beklentimiz, kullanıcıların kurallara uymaları." şeklinde konuştu.

"Bayramda hem ekip sayısını hem de ekipman sayısını artırdık"

ICA Operasyon Direktörü Erdoğmuş, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da hem ekip sayılarını hem de müdahale için kullandıkları ekipman sayısını daha etkin bir şekilde kullanmak için artırdıklarına değindi.

Erdoğmuş, şunları söyledi:

"Nedir bunlar? Kaza anında müdahale ettiğimiz çekicilerimizin, vinçlerimizin ve römorklarımızın sayılarını bu tarz özel zamanlarda daha etkin olabilmesi için artırdık. Onun dışında özellikle bayramla ilgili şunu söyleyebilirim, gerçekten bayramı kutlamak için gitmek gerektiğini düşünüyorum. O kadar da acelemiz olduğunu düşünmüyorum. Yarım saat, bir saatin hayatımızın sonuna kadar etkileyecek bir kazaya neden olmasını çok doğru bulmuyorum. Sevdiklerimizle sakin bir bayram geçirelim, kazasız belasız gidelim, gelelim diye düşünüyorum."

Otoyoldaki hız limitinin sadece üst limiti gösterdiğini belirten Erdoğmuş, ayrıca, kullanılan aracın koşullarının da iyi bilinmesi gerektiğine dikkati çekti.

Erdoğmuş, "Lastiklerimizi, arabamızı kontrol etmemiz gerekiyor ve en önemlisi içerisinde taşıdığımız yolcunun sevdiklerimiz olduğunu unutmamamız gerekiyor. Sürücülerin, aracın kontrollerini, bakımlarını sağladıktan sonra yorgun olmayacak şekilde, uygun zamanlarda yola çıkarak, sevdikleriyle sakin ve güzel bir bayram geçirdikten sonra da tekrar geri dönmelerini umut ediyoruz." dedi.