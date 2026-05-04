Kurbanlıklar satışa çıktı, pazarlıklar kızıştı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Mersin'de kurbanlık satışları başladı, hayvan pazarlarında yoğunluk ve pazarlıklar arttı. Küçükbaş hayvanlar 20 ila 40 bin lira arasında alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 130 bin liradan başlayıp 400 bin liraya kadar çıkıyor.

2026 yılı Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı günü arife olmak üzere 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Bayrama haftalar kalmasına rağmen kent genelindeki kurban satış noktalarında hareketlilik şimdiden hız kazandı. Vatandaşların bir kısmı belediyelerin belirlediği hayvan pazarlarını tercih ederken, bazıları ise kasaplarda satışa sunulan kurbanlıklara yöneliyor.

Kurbanlık alımını son günlere bırakmak istemeyen vatandaşlar, erken davranarak satış merkezlerine gidip bütçelerine uygun hayvanları seçmeye başladı.

Çetin pazarlıklar oluyor

Merkez Toroslar ilçesindeki kurban satış alanlarında da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle küçükbaş hayvanların ağırlıkta olduğu pazarda, alıcı ile satıcı arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlığı almak için uzun süre pazarlık yaparken, satıcılar da erken satışlardan memnun olduklarını dile getiriyor.

Satıcılar talepten memnun

Bu yıl kurbanlığa olan talebin iyi olduğunu söyleyen Muzaffer Ekici, bayramdan yaklaşık 1 ay önce başlamalarına rağmen satışların iyi olduğunu belirtti. Her bütçeye uygun kurbanlıkların bulunduğunu ifade eden Ekici, "Şu anki durumdan memnunuz. İnsanlar burayı tercih ediyor. Çünkü hayvanlarımız kaliteli, hizmet var ve fiyatlarımız uygun. Küçükbaş kurbanlıklarımız 25 bin TL'den başlıyor 30, 35 ve 40 bin liraya kadar çıkıyor. Ama iyi bir hayvan kesmek isteyen 30-35 bin lirayı gözden çıkarmalı" dedi.

Yetkililer ise vatandaşları kurbanlık alırken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Küpesi olmayan, sağlık kontrolünden geçmemiş hayvanların tercih edilmemesi gerektiği vurgulanırken, denetimsiz ve kayıt dışı kesim hizmetlerinden uzak durulması istendi. - MERSİN