Kurbanlıklar satışa çıktı, pazarlıklar kızıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurbanlıklar satışa çıktı, pazarlıklar kızıştı

Kurbanlıklar satışa çıktı, pazarlıklar kızıştı
04.05.2026 10:02  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Mersin'de kurbanlık satışları başladı, hayvan pazarlarında yoğunluk ve pazarlıklar arttı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Mersin'de kurbanlık satışları başladı, hayvan pazarlarında yoğunluk ve pazarlıklar arttı. Küçükbaş hayvanlar 20 ila 40 bin lira arasında alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 130 bin liradan başlayıp 400 bin liraya kadar çıkıyor.

2026 yılı Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı günü arife olmak üzere 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Bayrama haftalar kalmasına rağmen kent genelindeki kurban satış noktalarında hareketlilik şimdiden hız kazandı. Vatandaşların bir kısmı belediyelerin belirlediği hayvan pazarlarını tercih ederken, bazıları ise kasaplarda satışa sunulan kurbanlıklara yöneliyor.

Kurbanlık alımını son günlere bırakmak istemeyen vatandaşlar, erken davranarak satış merkezlerine gidip bütçelerine uygun hayvanları seçmeye başladı.

Çetin pazarlıklar oluyor

Merkez Toroslar ilçesindeki kurban satış alanlarında da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle küçükbaş hayvanların ağırlıkta olduğu pazarda, alıcı ile satıcı arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlığı almak için uzun süre pazarlık yaparken, satıcılar da erken satışlardan memnun olduklarını dile getiriyor.

Satıcılar talepten memnun

Bu yıl kurbanlığa olan talebin iyi olduğunu söyleyen Muzaffer Ekici, bayramdan yaklaşık 1 ay önce başlamalarına rağmen satışların iyi olduğunu belirtti. Her bütçeye uygun kurbanlıkların bulunduğunu ifade eden Ekici, "Şu anki durumdan memnunuz. İnsanlar burayı tercih ediyor. Çünkü hayvanlarımız kaliteli, hizmet var ve fiyatlarımız uygun. Küçükbaş kurbanlıklarımız 25 bin TL'den başlıyor 30, 35 ve 40 bin liraya kadar çıkıyor. Ama iyi bir hayvan kesmek isteyen 30-35 bin lirayı gözden çıkarmalı" dedi.

Yetkililer ise vatandaşları kurbanlık alırken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Küpesi olmayan, sağlık kontrolünden geçmemiş hayvanların tercih edilmemesi gerektiği vurgulanırken, denetimsiz ve kayıt dışı kesim hizmetlerinden uzak durulması istendi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurbanlıklar satışa çıktı, pazarlıklar kızıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
Aydın’da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu Aydın'da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:58
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
09:20
İran’dan Trump’ın Özgürlük Projesi’ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:42:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kurbanlıklar satışa çıktı, pazarlıklar kızıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.