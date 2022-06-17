Kurbanlıklarda bu yıl pazarlıklar kızışacak - Son Dakika
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Kurbanlıklarda bu yıl pazarlıklar kızışacak

17.06.2022 09:42

Kurbanlıklarda bu yıl pazarlıklar kızışacakTRABZON Trabzon'da yeni kurulan kurbanlık pazarlarında kurbanlık hayvanlar yerlerini almaya başladı.

Kurbanlıklarda bu yıl pazarlıklar kızışacak

TRABZON Trabzon'da yeni kurulan kurbanlık pazarlarında kurbanlık hayvanlar yerlerini almaya başladı. Hayvan besicilerinin artan maliyetlerinin bu yıl kurbanlık fiyatlarına ciddi oranda yansıdığı gözlendi.

Trabzon'un Of ilçesinde bulunan kurban pazarına hayvanlarını getiren besiciler, bu yıl gelen zamlarla birlikte geçen yıla oranla kurbanlık fiyatlarında bir artış yaşandığını söyledi. Hayvan yetiştiricileri maliyetlerin kurbanlıklara yansıyacağını ifade ederken, ortalama bir kurban hissesinin 4-5 bin TL civarlarında olacağını belirttiler.

Kasaptaki fiyatlarla aynı

Bu yıl maliyetlerin yüksek olduğunu belirten besici Özcan Olgun, "Bu yıl fiyatlar konusunda herkesin kafasında şüphe var. 'Ne olacak?' diye. Hayvanına göre fiyatlar değişiyor tabi. Zamlar kurban piyasasını etkileyecek. Geçen yıla göre yemin çuvalı iki katına çıktı. Saman öyle. Hayvanları pazarlara araçla getiriyorsunuz. Nakliye fiyatları arttı. Tabi üretici de bunu fiyatlarına yansıtmak zorunda. Geçen yıl 15 bin TL olan bir tosununun fiyatı bu yıl 25 bin TL oldu. Kasaplarda fiyat neyse burada da o şekilde olacak. Tabi küçükbaş, büyük başlar var. 10 bin TL'ye de 50 bin TL'de kurbanlıklar olacak. İyi bir hayvan almak isteyen ortalama 5 bin TL hisse parasını gözden çıkaracak" dedi.

Maliyetler çok yüksek

Normal şartlara göre kurbanlıkların uygun olduğunu belirten besici İrfan Salar, "Geçen yıla göre maliyetler arttı. Geçen yıl otun balyasını 40 TL'ye alıyorduk. Bu yıl 100 TL oldu. Maliyetler çok yüksek. Sıkıntı var. O nedenle devletimizden hayvancılığı desteklemesini istiyoruz" diye konuştu.

Kurbanlıklarda bu yıl pazarlıklar kızışacak
Kurbanlıklarda bu yıl pazarlıklar kızışacak
Kurbanlıklarda bu yıl pazarlıklar kızışacak
Kurbanlıklarda bu yıl pazarlıklar kızışacak
Kurbanlıklarda bu yıl pazarlıklar kızışacak
Kurbanlıklarda bu yıl pazarlıklar kızışacak

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurbanlıklarda bu yıl pazarlıklar kızışacak - Son Dakika

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