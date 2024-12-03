Kurdoğlu, Çin Tedarik Fuarı'nda Önemli Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Kurdoğlu, Çin Tedarik Fuarı'nda Önemli Temaslarda Bulundu

Kurdoğlu, Çin Tedarik Fuarı\'nda Önemli Temaslarda Bulundu

Korhan Kurdoğlu, 2. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda küresel iş insanlarıyla bir araya geldi.

03.12.2024 12:37
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TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Korhan Kurdoğlu, 2. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na (CISCE) katılarak önemli temaslarda bulundu. İkinci kez fuara katılan Kurdoğlu, Çin'de önemli yatırımlar gerçekleştiren küresel iş dünyasının seçkin temsilcileriyle bir araya geldi. Kurdoğlu, etkinlik kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Qiang'ın da katıldığı yuvarlak masa toplantısında yer aldı.

TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Korhan Kurdoğlu, 25-26 Kasım tarihlerinde Çin'de düzenlenen 2. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na (CISCE) katılarak önemli temaslarda bulundu. CCPIT ev sahipliğinde, yüksek düzeyde katılımla düzenlenen fuarın açılış töreninde, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile de temaslarda bulunan Kurdoğlu, uluslararası tedarik zincirinin önemine vurgu yaptı. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığı bu dönemde, Türkiye ile Çin arasında sürdürülebilir ticari bağların yeniden inşa edilebileceğini belirten Kurdoğlu, Türkiye'nin tedarik zincirinde önemli bir köprü konumunda olduğunu ifade etti. Kurdoğlu ayrıca Çinli şirketlerin Türkiye'ye gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çinli şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.

Yapılan açıklamaya göre; aynı zamanda, Çin'deki en büyük Türk yatırımcı unvanını taşıyan Korhan Kurdoğlu, Çin ekonomisine ve pazarına duyduğu güveni dile getirerek, TFI TAB Gıda Yatırımları'nın Çin'deki yatırımlarını artırma hedefinde kararlı olduklarını vurguladı.

Kurdoğlu ayrıca, DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanlığı ve TÜSİAD Çin Networkü Başkanlığı görevleri çerçevesinde, iki ülke arasındaki ticaretin dengeli bir şekilde büyümesini destekleyen çalışmalara ilişkin detayları Çin ulusal basınıyla paylaştı. Kurdoğlu'nun bu açıklamaları hem iş dünyasında hem de iki ülke arasındaki ilişkilerde sürdürülebilir bir iş birliği mesajı verdi.

TFI TAB Gıda Yatırımları Başkan Vekili ve CEO'su Korhan Kurdoğlu, Pekin'de düzenlenen 2. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı (CISCE) kapsamında gerçekleştirilen gala yemeğinin açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında, küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine değindi. Kurdoğlu, Türkiye'nin stratejik konumu ve üretim kapasitesiyle Çinli şirketler için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, Çinli yatırımcıları Türkiye'ye davet etti. Ayrıca, TFI TAB Gıda Yatırımları'nın Çin pazarına olan güvenini vurgulayarak, şirketin Çin'deki yatırımlarını artırma planlarını paylaştı. Bu etkinlik, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturdu.

Dünyanın önde gelen iş insanları katıldı

Sermaye ve finans dünyasının liderlerinin katıldığı yuvarlak masa toplantısında, Korhan Kurdoğlu'nun yanı sıra Tim Cook (Apple Inc. CEO), Amin H. Nasser (Aramco Başkanı ve CEO), Wael Sawan (Shell plc CEO), Patrick Pouyanné (Total Energies Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO), Ola Källenius (Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Başkanı), Noel Quinn (HSBC Holdings Grup İcra Kurulu Başkanı), Albert Bourla (Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO), Mark Schneider (Nestlé S.A. CEO), Roland Busch (Siemens AG Başkanı ve CEO), Ajay Banga (Dünya Bankası Grubu Başkanı), Kristalina Georgieva (IMF Genel Müdürü), Masatsugu Asakawa (Asya Kalkınma Bankası Başkanı), JIN Liqun (Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı), Xie Guomin (Charoen Pokphand Group Senior Chairman), Masayoshi Matsumoto (Kansai Economic Federation ve Sumitomo Electric Industries Başkanı), Dominic Barton (Rio Tinto Group Başkanı), Wendell P. Weeks (Corning Incorporated CEO), Craig Allen (US-China Business Council Başkanı), Sebastian Wood (China-Britain Business Council Başkan Yardımcısı ve eski İngiltere Çin Büyükelçisi), Joey Wat (Yum China CEO), Jonathan L. Jennings (Cargill Küresel Tarım ve Ticaret Yönetim Ekibi Üyesi ve Global Başkan Yardımcısı), Jonathan Jennings (Hewlett-Packard Baş Satın Alma Yetkilisi), Rolf Nagel (SAP Kıdemli Başkan Yardımcısı), Jörg Wuttke (Avrupa Birliği Çin Ticaret Odası Başkanı), Michael Hart (American Chamber of Commerce in China Başkanı), Jennifer Safavian (Sustainable Markets Initiative Global Council CEO), Liao Lin (Industrial and Commercial Bank of China Başkanı), Robin Zeng (CATL Başkanı), Yang Yuanqing (Lenovo Group Başkanı ve CEO), Li Dongsheng (TCL Technology Group Kurucusu ve Başkanı), Xi Guohua (CITIC Group Başkanı), Ma Yongsheng (Sinopec Group Başkanı), Wang Xiangming (China Resources Group Başkanı), Dai Hegen (China Railway Construction Corporation Başkanı), Pan Gang (Inner Mongolia Yili Industrial Group Başkanı ve CEO), Li Jianquan (Winner Medical Co. Başkanı ve Genel Müdürü) gibi dünya çapında etkili isimler yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kurdoğlu, Çin Tedarik Fuarı'nda Önemli Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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