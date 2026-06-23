Küresel Çelik Üretimi Düşüşte - Son Dakika
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Küresel Çelik Üretimi Düşüşte

23.06.2026 16:58
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Mayıs'ta küresel ham çelik üretimi %0,3 azalarak 157,4 milyon tona geriledi, Çin etkili oldu.

Küresel ham çelik üretimi, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 157,4 milyon tona geriledi. Bu düşüşte, dünyanın en büyük üreticisi konumundaki Çin'de yaşanan üretim kayıpları etkili oldu.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Mayıs 2026 ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi yılın beşinci ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 gerileyerek 157,4 milyon ton oldu. Yılın ilk 5 ayındaki toplam küresel üretim ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalışla 773,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Çin'de düşüş sürüyor, Türkiye'de üretim artıyor

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 84,4 milyon tona geriledi. Çin'in ocak-mayıs dönemindeki toplam üretimi de yüzde 3,9 düşüşle 415,5 milyon tona indi.

Türkiye ise mayıs ayında sergilediği performansla öne çıktı. Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 3,4 milyon tona ulaştı. Yılın ilk 5 ayında ise Türkiye'nin toplam üretimi yüzde 6,8 artışla 16,5 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Küresel üretimde Vietnam ve ABD yükselişte, Rusya düşüşte

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük üreticilerinden Hindistan mayıs ayında üretimini yüzde 1,9 artırarak 14,1 milyon tona, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 7,8 artışla 72,9 milyon tona çıkardı.

ABD, mayısta yüzde 9,2 yükselişle 7,5 milyon ton üretirken ilk 5 ayda yüzde 6,8 artış yakalayarak 35,6 milyon tona ulaştı.

Japonya mayıs ayında yüzde 1,7 artışla 7 milyon ton üretim gerçekleştirirken ilk 5 aylık toplam üretimi yüzde 0,7 düşerek 33,6 milyon ton oldu.

Güney Kore ise mayısta yüzde 3,3 artışla 5,4 milyon ton, ilk 5 ayda ise yüzde 2,7 artışla 26,4 milyon ton üretim kaydetti.

Üretiminde gerileme yaşanan Rusya'nın mayıs ayı tahmini üretimi yüzde 5,4 azalarak 5,6 milyon tona düşerken ülkenin ilk 5 aydaki toplam üretimi yüzde 10 kayıpla 26,4 milyon tona geriledi.

Avrupa'nın en büyük üreticisi Almanya, mayısta yüzde 7,3 artışla 3,2 milyon ton, ilk 5 ayda ise yüzde 8,8 yükselişle 15,7 milyon ton üretim performansı sergiledi.

Brezilya mayısta yüzde 2,4 artışla 2,8 milyon tona ulaşmasına rağmen ilk 5 aylık toplam üretiminde yüzde 1,9 düşüşle 13,4 milyon tona geriledi.

En yüksek büyüme oranlarından birini yakalayan Vietnam ise mayıs ayında üretimini yüzde 27,2 artırarak 2,6 milyon tona, ilk 5 aylık toplam üretimini ise yüzde 26,8 artışla 12,6 milyon tona yükseltti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hamster Coin, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Çelik Üretimi Düşüşte - Son Dakika

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