Küresel ham çelik üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 142,4 milyon ton oldu.

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), ekim ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi yılın 10'uncu ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 azalarak 142,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretimi yüzde 1,6 azalışla 70,8 milyon tona geriledi. İkinci sıradaki Hindistan ise üretimini yüzde 3,6 artırarak 14,5 milyon tona taşıdı.

Tahmini verilere göre diğer önde gelen üreticilerden ABD'nin üretimi yüzde 8,4 artışla 7,5 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 1,9 artışla 5,4 milyon ton oldu. Japonya'da üretim yüzde 2,3 düşüşle 6,7 milyon tona gerilerken, Güney Kore üretimini yüzde 3,7 artırarak 5,3 milyon tona çıkardı.

Türkiye ekimde üretimini artırdı

Türkiye, ekim ayında ham çelik üretimini yıllık bazda yüzde 5,5 artırarak 3,4 milyon ton seviyesine yükseltti.

Aynı dönemde Almanya'nın üretimi yüzde 9,6'lık düşüşle 2,8 milyon tona gerilerken, Brezilya'nın üretimi yüzde 5,4 azalarak 2,8 milyon ton oldu.

İlk 10 üretici arasında en yüksek yıllık artışı yakalayan Vietnam ise üretimini yüzde 28,5 artışla 2,7 milyon tona ulaştırdı.

Türkiye, büyüme trendini sürdürdü

Ocak-ekim döneminde ise Çin'in üretimi yıllık yüzde 2,8 azalarak 795,6 milyon tona geriledi.

Hindistan ise bu dönemde üretimini yüzde 5,2 artışla 144,1 milyon tona yükseltti.

Aynı dönemde tahmini verilere göre ABD'nin üretimi yüzde 6,1 artarak 72,5 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 3,4 kayıpla 54,7 milyon ton oldu.

Japonya'nın üretimi yüzde 0,5 azalarak 67 milyon tona inerken, Güney Kore üretimini yüzde 3 artışla 53,4 milyon tona ulaştırdı.

Türkiye, ocak-ekim döneminde ham çelik üretimini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artırarak 33,2 milyon tona yükseltti ve büyüme eğilimini korudu.

Önemli üreticilerden Almanya'da 10 aylık üretim yüzde 2,5 artışla 29,3 milyon ton, Brezilya'da ise yüzde 2,3 azalışla 27,4 milyon ton olarak kayıtlara geçti. 10 aylık toplamda en yüksek performansı sergileyen Vietnam ise üretimini yüzde 29 artırarak 25,9 milyon tona çıkardı.

Bölgesel bazda en sert düşüş Orta Doğu'da yaşandı

Dünya Çelik Birliğine veri sağlayan ve 2025'te küresel üretimin yaklaşık yüzde 98'ini gerçekleştiren 70 ülkenin bölgesel verilerine bakıldığında, ekim ayında Asya ve Okyanusya bölgesinin üretimi geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek 102,7 milyon ton seviyesinde sabit kaldı.

Aynı dönemde üretim, Avrupa Birliği (AB-27) ülkelerinde yüzde 4 azalışla 10,5 milyon tona, Orta Doğu'da yüzde 27,7 düşüşle 3,9 milyon tona, Rusya ve diğer BDT ülkeleri ile Ukrayna'da yüzde 6,8 kayıpla 6 milyon tona ve Güney Amerika'da yüzde 4,1 azalarak 3,6 milyon tona geriledi.

Buna karşın ekimde Kuzey Amerika'nın üretimi yüzde 5,6 artışla 9,7 milyon tona, Türkiye'nin de yer aldığı diğer Avrupa ülkelerinin üretimi yüzde 5,1 yükselişle 3,8 milyon tona ve Afrika'nın üretimi yüzde 7,9 artışla 2,1 milyon tona ulaştı.