Küresel doğal gaz talebinin 2050'de 2022'ye kıyasla yüzde 34 artarak 5 trilyon 360 milyar metreküpe ulaşması öngörülüyor.
Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumunun (GECF) hazırladığı "2050" raporuna göre, küresel doğal gaz tüketimi 2022'de 4 trilyon 15 milyar metreküp olarak kaydedildi.
Söz konusu tüketimin 2050 itibarıyla yüzde 34 artışla 5 trilyon 360 milyar metreküpe yükselmesi bekleniyor.
Raporda, talep artışındaki önemli faktörler, nüfus ve ekonomik üretimdeki artış, hava kalitesinin iyileştirilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve kömür ile petrolden gaza geçişi hedefleyen politikalar olarak sıralandı.
Yalnızca elektrik üretim sektöründen kaynaklı talep büyüme ise 500 milyar metreküp olarak hesaplandı.
Raporda kömür yakıtlı santrallere yönelimin azalmasının beklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı arttıkça, doğal gaz yakıtlı elektrik üretiminin, güneş ve rüzgar enerjisine ve kuraklık dönemlerinde hidroelektriğe temel esneklik ve yedekleme desteği sunarak giderek daha hayati bir rol oynayacağı öngörülmektedir. Bölgesel açıdan bakıldığında, gelecekteki doğal gaz talep artışının büyük kısmının hızla büyüyen Asya Pasifik pazarları ile gaz zengini Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden kaynaklanması beklenmektedir."
Buna göre, küresel talep artışının yüzde 52'sinin Asya Pasifik kaynaklı olacağı tahmin edildi.
Son Dakika › Ekonomi › Küresel Doğal Gaz Talebi 2050'de Yüzde 34 Artacak - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mera Islahı Projesi kapsamında Van'da düzenlenen yem bitkileri tohumu ve sıvat dağıtım törenine katıldı. Törende, 23 kırsal mahalledeki yetiştiricilere yonca, korunga tohumu, gübre ve sıvat dağıtımı yapıldı. Bakan Yumaklı, Van'ın hayvansal üretim potansiyelini artırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, 'Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi' ile ilgili protokol imza töreni düzenlendi. Törende 4 ayrı protokol imzalandı ve Vali Aydoğdu, Erzincan'ın gelişimi ve istihdam alanlarının artması için çalıştıklarını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın açıldığı günden bu yana yaklaşık 900 bin yolcu taşıdığını belirtti. Ankara-Yozgat arasını 1,5 saate indirdiklerini ve Ankara-Akdağmadeni arasının 2 saat olacağını söyledi. Yozgat'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 72 milyar liralık yatırım yapıldığını da vurguladı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alana gelir getirici 130 bin fidanın dikilmesi için hazırlıklara başlandığı bildirildi. Yangın sonrası yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla doğanın tekrar hayata dönmesi ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması amaçlanıyor.
Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da su ürünleri yetiştiriciliği yapan firmaların arttığını ve 2023 yılında 8 bin 771 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Sağlam, su ürünleri yetiştiriciliğinin önemine vurgu yaparak, sektörün büyümesi ve gelişmesi için desteklerin devam edeceğini belirtti.
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 156 ton tohum, 300 bin fide ve 400 arı kovanı dağıtıldı. Proje kapsamında 1725 çiftçiye destek sağlandı ve tohumlar ülke ve kent ekonomisine katkı sağlayacak. Ayrıca arıcılık faaliyetlerinin de desteklenmesiyle üreticilerin geliri artırılacak.
Samsun, baraj ve doğal göller bakımından zengin su kaynaklarına sahip olmasıyla su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe her geçen sene artan bir verim elde ediyor. 2022 ve 2023 yıllarında üretim miktarını artıran Samsun, binlerce ton farkla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Samsun'da toplam 36 tesisin bulunduğu su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe, Derbent Baraj Gölü ve Karadeniz'de bulunan tesisler önemli bir rol oynuyor. Samsun'un su ürünleri yetiştiriciliği proje kapasitesi ise 21 bin 108 ton/yıl olarak belirlenmiştir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle Ankara-Sorgun arası seyahat süresini 1 saat 40 dakikaya indirdiklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?