Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu Ankara'da

11.05.2026 11:39
ITU'nun GSR etkinliği, 12-15 Mayıs'ta Ankara'da, dijital sınırları keşfetmek temasıyla yapılacak.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin en prestijli etkinliklerinden Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu (GSR) 12-15 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) edindiği bilgiye göre, Birleşmiş Milletlerin (BM) ihtisas kuruluşu konumundaki ve Türkiye'nin üyesi olduğu Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) en kapsamlı etkinliklerinden biri olarak kabul edilen GSR, BTK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

2000 yılından bu yana düzenlenen GSR, başta ulusal telekomünikasyon, bilgi ve iletişim teknolojileri düzenleyici kurumları olmak üzere, politika yapıcıları ve ilgili tüm paydaşların üst düzey temsilcilerini bir araya getirerek, sektörün karşı karşıya olduğu güncel zorlukların, olası çözüm yollarının ve stratejik yaklaşımların ele alınmasına imkan sunacak.

Bu yönüyle GSR, düzenleyici kurumlar, politika yapıcılar, sektör liderleri ve diğer paydaşlar arasında etkileşimli ve çok paydaşlı diyalog platformu işlevi görüyor.

Politika önerilerine ilişkin raporlar hazırlanacak

Yarın başlayacak ve 15 Mayıs'a kadar devam edecek sempozyum kapsamında belirlenen tema çerçevesinde güncel politika ve düzenleme alanlarına ilişkin tartışmalar yürütülerek, iyi uygulama örnekleri paylaşılacak.

GSR'ye BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu başkanlık yapacak. Etkinlik sonunda, düzenleyici otoritelere referans niteliği taşıyan ve iyi uygulama örneklerini içeren "GSR Best Practice Guidelines-En İyi Uygulama Örnekleri Rehberi", oturumların ana tartışma başlıklarını, üzerinde uzlaşılan hususları ve düzenleyicilere yönelik politika önerilerini özetleyen "Başkanın Raporu", "Sonuç Raporu" ve "Sonuç Beyanı" gibi temel dokümanlar yayımlanacak.

Etkinliğin teması "Dijital Sınırları Keşfetmek"

Daha önce ITU'nun en önemli etkinliklerinden Dünya Radyokomünikasyon Konferansı'na 2000 yılında, Dünya Telekomünikasyon Kalkınma Konferansı'na 2002 yılında İstanbul'da ev sahipliği yapan ve Tam Yetkili Temsilciler Konferansı'nı da 2006'da Antalya'da düzenleyen Türkiye, başkent Ankara'da ilk kez böyle yüksek düzeyli bir ITU etkinliğini gerçekleştirmiş olacak.

"Dijital Sınırları Keşfetmek" temasıyla gerçekleştirilecek GSR'ye ITU üyesi birçok ülkeden bilgi ve iletişim teknolojileri ile telekomünikasyon alanında görevli bakanlıklar, düzenleyici kurumlar ve sektör paydaşlarından katılım bekleniyor.

GSR ile eş zamanlı olarak BTK yerleşkesinde ayrıca Avrasya Teknoloji Haftası Teknoloji Fuarı düzenlenecek.

Kaynak: AA

