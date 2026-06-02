Küresel Ekonomi ve Sıfır Atık Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küresel Ekonomi ve Sıfır Atık Vurgusu

Küresel Ekonomi ve Sıfır Atık Vurgusu
02.06.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSO Başkanı Bahçıvan, 'al-kullan-at' anlayışının yıllık 25.4 trilyon avro kayba neden olduğunu belirtti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, küresel ekonominin "al-kullan-at" anlayışı nedeniyle yılda yaklaşık 25,4 trilyon avroluk ekonomik değeri kaybettiğini söyledi.

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen "İstanbul Sıfır Atık Haftası" faaliyetleri kapsamında "Sanayinin Sıfır Atık Yolculuğu: Döngüsel İş Modelleri" toplantısına İstanbul Valisi Davut Gül, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bahçıvan, bugün insanlığın dünyanın sınırlarını zorlayan ve birbirini etkileyen üç büyük krizle karşı karşıya bulunduğunu, bunların iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybı olduğunu söyledi.

Bu çok katmanlı krizin, doğal kaynakların korunmasını zorunlu kıldığını belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda insanlık olarak küresel ölçekteki en kritik meselelerden biri, üretim/tüketim alışkanlıklarımızın dönüşmesi gerekliliği. Bu noktada döngüsel ekonomi yalnızca çevresel bir tercih değil, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için adeta bir ekonomik zorluk haline gelmiş durumda. Kaynakların daha verimli kullanıldığı, atığın üretimin her aşamasında bir değere dönüştürüldüğü ve ürünlerin yaşam döngüsünün uzatıldığı bu model, aynı zamanda sanayimizin rekabet gücünü artıran stratejik bir dönüşüm alanı haline de geldi. Yapılan uluslararası çalışmalara göre bugün küresel ekonomi 'al-kullan-at' anlayışı nedeniyle yılda yaklaşık 25,4 trilyon avro değerinde bir ekonomik değeri kaybediyor. Bu rakam küresel gayri safi hasılanın yaklaşık 3'te birine denk geliyor."

Bahçıvan, kaynakların verimli yönetildiği, döngüsel iş modellerinde kaybedilen bu değerin, önemli bir bölümünün ekonomide kalmaya devam edeceğini, diğer taraftan su kaynaklarını etkin ve verimli yönetebilen ülkelerin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda gıda ve enerji güvenliği açısından da stratejik bir avantaj elde ettiğini belirtti.

Bu noktada döngüsel ekonomi yaklaşımıyla suyu merkeze alan politikaların benimsenmesi, sürdürülebilir büyümeyi desteklediğini ve uzun vadeli rekabetçiliğin de temelini oluşturduğunu ifade eden Bahçıvan, sanayinin bu dönüşümün merkezinde yer aldığını ve nitelikli üretim anlayışının dönüşümde belirleyici bir rol üstlendiğini anlattı.

Bahçıvan, "Türkiye sanayisi de bu sürece odaklandığında üretim kabiliyeti, mühendislik altyapısı ve girişimcilik ruhu ile dönüşümün kazananları arasında yer alacak." açıklamasında bulundu.

Bu dönüşümün yaygınlaşması için üniversite sanayi işbirliklerinin ve AR-GE yatırımlarının artırılarak bilimsel bilginin üretime dönüştürülmesi, yenilikçi teknoloji girişimlerinin sanayi ile buluşturulması gerektiğini dile getiren Bahçıvan, yasal düzenlemeler şirketlerin dönüşüm sürecini hızlandırırken, yeşil dönüşümünü benimseyen firmaların uluslararası pazarlarda finansmana erişiminde avantaj sağladıklarını vurguladı.

"Küresel yeşil tahvil hacmi 4 trilyon doları aştı"

Bahçıvan, "Güncel verilere göre, 2025 yılı sonu itibarıyla küresel yeşil tahvil hacminin 4 trilyon doları aşması küresel piyasaların bu konuya verdiği önemin değerli bir göstergesi. Sıfır atık yaklaşımı yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik rekabetçiliğin ve toplumsal dayanıklılığın da temel unsurudur." diye konuştu.

Bahçıvan, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerine başlatılan ve bugün 193 ülkede karşılık bulan Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanında küresel bir lider ülke konumuna yükseldiğine en güçlü kanıtıdır." dedi.

İSO Yönetim Kurulu Bahçıvan, 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da Türkiye'nin ev sahipliği ve dönem başkanlığında gerçekleşecek olan COP31'in büyük bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu belirtti.

Bahçıvan, "COP31, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele edildiği vizyonunu, politika çerçevesini, üstlendiği sorumluluğu ve belki de en önemlisi özel sektör olarak gücümüzü tüm dünyayla paylaşmamıza imkan sağlayacak." şeklinde konuştu.

İstanbul Sanayi Odası olarak 2022'den bu yana katıldıkları COP toplantılarından elde ettikleri deneyimle, COP31'e yönelik planlama ve hazırlıklarını ulusal ve uluslararası paydaşları ile istişare içerisinde titizlikle yürüttüklerini aktaran Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"COP31'e giden süreçte içinde bulunduğumuz 1-7 Haziran haftasında gerçekleşen İstanbul Sıfır Atık Haftası, sıfır atık bilincinin artırılması, çevresel sürdürülebilirlik anlayışının güçlendirilmesi ve bu bilincin tüm kesimlerde yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacaktır. 5-7 Haziran arasında gerçekleşecek, 180'den fazla ülkeden 5 bini aşkın üst düzey katılımcının, 120'nin üzerinde bakanın ve 200'den fazla belediye başkanının iştirak edeceği, Uluslararası Sıfır Atık Forumu da diyaloğu besleyen, uygulamalarını teşvik eden küresel bir platform niteliği taşıyor. Bu bağlamda imzalayacağımız Sıfır Atık İşbirliği Protokolü'nün taşıdığı anlam çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor."

Bahçıvan, "Protokol kapsamında Sıfır Atık Vakfımız ile gerçekleştirebileceğimiz ortak çalışmalar ile sanayimizdeki atık oluşumunun önlenmesini, üretim süreçlerinde kaynak verimliliğinin artırılmasını ve döngüsel ekonomi yaklaşımının yaygınlaşmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu arada, toplantıda "Sıfır Atık" yaklaşımının sanayi sektöründe yaygınlaştırılması, üretim süreçlerinde kaynak ve su verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının teşvik edilmesi amacıyla İSO ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Ekonomi ve Sıfır Atık Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
Aziz Yıldırım’ın Londra’da görüştüğü isim ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Naz Elmas’ın son hali gündem yarattı Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı
Montella’dan kadro itirafı: Çok üzüldüm, çok zordu Montella'dan kadro itirafı: Çok üzüldüm, çok zordu

16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 17:05:39. #7.12#
SON DAKİKA: Küresel Ekonomi ve Sıfır Atık Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.