Türkiye'de e-ticaret bir yılda yüzde 69 büyüdü - Son Dakika
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Türkiye'de e-ticaret bir yılda yüzde 69 büyüdü

27.07.2022 12:23
Türkiye'de e-ticaret bir yılda yüzde 69 büyüdü

Küresel ekonomide yavaşlama görülse de e-ticaretin altın çağı varlığını sürdürüyor.

Küresel ekonomide yavaşlama görülse de e-ticaretin altın çağı varlığını sürdürüyor. Küresel E-Ticaret Büyüme Tahminleri raporuna göre e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının bu yılın sonunda yüzde 22'ye ulaşacağı belirtiliyor. İşletmeler, yoğunlaşan rekabet ortamında yapay zeka destekli analiz çözümleriyle avantaj kazanıyor. 2021 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi raporunda ise sektörün 2020'den 2021'e geçişte e-ticaret satışlarındaki büyümesi yüzde 69'a ulaştı.

E-ticaretin küresel salgın döneminden itibaren başlayan altın çağı, birçok ekonomide görülen yavaşlamaya rağmen büyüme potansiyelini koruyor. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in haziran ayında yayımladığı Küresel E-Ticaret Büyüme Tahminleri raporunda 2019'da küresel ticaretin yüzde 19'una karşılık gelen e-ticaretin 2021'deki payının yüzde 21'e ulaştığı ve bu yılı yüzde 22'yle kapatacağı öngörülüyor. Morgan Stanley uzun vadede e-ticaret pazarının dikkate değer bir büyüme potansiyeli barındırdığını söylerken, hacmin bugünkü 3,3 trilyon dolarlık değerinin 2026'da 5,4 trilyon dolara kadar yükselebileceği belirtiliyor. Kurumun endüstri modeli diğer verilerle birlikte değerlendirildiğinde, online alışverişin halihazırda yaygın olduğu ülkelerde dahi e-ticaretin büyümeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan GKC Technology Kurucusu Baha Gökce, "E-ticaretin makroekonomik problemlere rağmen büyümeyi sürdürmesi, tüketici alışkanlıklarının kökten değiştiğine işaret ediyor. Öte yandan bu büyüme, sektördeki rekabeti de artırıyor. GKC Technology olarak işletmelerin artan rekabet ortamında rakiplerinden ayrışmalarını kolaylaştıracak teknolojiler geliştiriyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE E-TİCARET BÜYÜYOR

E-ticaretin her hanede benimsenme hızındaki artış, Türkiye'de de görülüyor. 2021 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi raporunda sektörün 2020'den 2021'e geçişte e-ticaret satışlarındaki büyümenin yüzde 69'a ulaştığı ve toplam satış hacminin 382 milyar TL seviyesine taşındığı belirtiliyor. 2021 sonunda e-ticaret işlem sayılarının bir önceki yıla göre yarı yarıya artarak 3,4 milyara ulaştığını söyleyen Baha Gökce, "Ölçek ya da iş modeli fark etmeksizin birçok işletme için e-ticaret, temel gelir kanallarından birine dönüşüyor. B2B ya da B2C işletmeler kendilerine ait e-ticaret platformlarını kurarken geleneksel pratikleri benimsiyor fakat bu rekabet avantajı elde etmeye yetmiyor. GKC Technology olarak geliştirdiğimiz yapay zeka destekli ürünlerimizle, işletmelerin e-ticaret platformlarını rakipleriyle 1 dakikadan kısa süre içinde kıyaslayabiliyoruz. Elde ettiğimiz ayrıntılı rapor, müşterilerimize e-ticaret sitelerini geliştirmenin yollarını ayrıntılı bir biçimde sunuyor. SEO, site haritası, sayfa yapıları, kullanıcı deneyimi, alışveriş yolculuğu gibi satışlara ve sepet terk etme oranlarına doğrudan etki eden alanlara odaklanarak süreçleri iyileştirmenin veriye dayalı yöntemlerini sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜNLER, SAATLER, HATTA DAKİKALAR DAHİ ÖNEMLİ"

Türkiye ve dünyada e-ticaret sektöründe artan rekabetin, e-ticareti temel iş kollarından birine dönüştüren her işletme ve birey için giderek zorlaştığının altını çizen Gökce, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"E-ticaret sitelerinin arama motoru performanslarını ve site altyapılarını geleneksel yöntemlerle analiz etmeye çalışmak, zamansal ve finansal maliyetlere sebep oluyor. Rekabette öne geçmek için günlerin, saatlerin, hatta dakikaların dahi önemli olduğu bir dönemde tamamladığımız Comment Backlink, More Backlink ve geliştirmeyi sürdürdüğümüz PEKPA isimli ürünlerimizle yapay zeka teknolojisinin gücünü her ölçekten işletmenin e-ticaret iş modellerini iyileştirmek için sunuyoruz. Elde ettiğimiz verileri uygulanabilir ve işlevsel çözümlere dönüştürürken, sosyal medyadan satışı da kapsayan e-ticaret optimizasyonu ve SEO gibi konularda insan gücüne olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. 1 yıllık bir şirket olarak bini aşkın internet sitesini analiz ederken, 5 binden fazla müşteriye ulaştık. Vizyonumuz, küresel pazarda faaliyet gösteren kurumsal markaların ve dijital platformlarda içerik üretenlerin rakiplerini analiz ederek optimizasyon eylemlerini belirlemelerini kolaylaştırmak."


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de e-ticaret bir yılda yüzde 69 büyüdü - Son Dakika

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