Küresel Ekonomik Dalgalanmalar ve Sıcaklık Artışı Fındık Fiyatlarını Yükseltiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel Ekonomik Dalgalanmalar ve Sıcaklık Artışı Fındık Fiyatlarını Yükseltiyor

Küresel Ekonomik Dalgalanmalar ve Sıcaklık Artışı Fındık Fiyatlarını Yükseltiyor

Küresel ekonomik dalgalanmalar ve kış mevsiminde yaşanan sıcaklık değerlerindeki artış serbest piyasada fındık fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Haftaya 125 liradan başlayan fındık fiyatı, haftayı 130 liradan kapatıyor. Döviz kurundaki artış ve kış mevsiminde yaşanan sıcaklık artışı sonrası yaşanabilecek zirai don riski nedeniyle serbest piyasada fındık fiyatlarının yükseliş eğilimine geçtiğini ifade kaydeden fındık tüccarı Hasan Himtaş, fındık fiyatlarının talep artışıyla birlikte daha da yükselebileceğini belirtti. Üreticilerin ise elindeki fındığı pazara getirerek kazanç sağladığı ifade edildi.

01.03.2024 13:32  Güncelleme: 13:37
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Küresel ekonomik dalgalanmalar ve kış mevsiminde yaşanan sıcaklık değerlerindeki artış serbest piyasada fındık fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Haftaya 125 liradan başlayan fındık fiyatı, haftayı 130 liradan kapatıyor.

Döviz kurundaki artış ve kış mevsiminde yaşanan sıcaklık artışı sonrası yaşanabilecek zirai don riski nedeniyle serbest piyasada fındık fiyatlarının yükseliş eğilimine geçtiğini ifade kaydeden fındık tüccarı Hasan Himtaş, "Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, iklim değişikliklerinin tarımsal üretime etkileri ve tüketici talepleri fındık fiyatlarını ister istemez hareketlendirdi. Geçtiğimiz haftayı 123 liradan kapatan fındık fiyatı, bu haftaya 125 liradan başlamıştı. Bugün itibarıyla ise 130 liradan alıcı buluyor. Özellikle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi zirai don riskini artırınca fındığın verimini ve rekoltesini düşürebileceği endişesi fiyatları biraz daha yükseldi. Henüz ay başında olduğumuz için tüccarların stopaj, vergi, çek, senet ve kredi gibi ödeme zamanları olduğu için şuanda 130 lira seviyesinde. Ay ortalarına doğru fındık fiyatının 140 lirayı göreceğini söylemek mümkün" dedi.

Acele etmeyen üretici, kazançlı çıktı

Üreticinin hala elinde yüzde 20'lere varan fındık olduğunu da kaydeden Himtaş, "Serbest piyasada fındık fiyatı yükselince üretici elindeki fındığı pazara getiriyor. Fındık fiyatı 130 lirayı görünce günde 4-5 ton fındık almaya başladık. Üreticinin elinde hala fındık olduğunu gören alıcılar ister istemez gelecek sezon riske girmemek için talep artırıyor. Talep artınca da fiyatlar da yükseliyor. Bilindiği gibi fındık fiyatları arz ve talebe göre de değişiklik göstermektedir. İhtiyacı olmayan üretici acele etmedi bekledi ve bugün piyasada istediği fiyat oluşunca pazara indirmeye başladı. Dolayısyla acele etmeyen üretici kazançlı çıktı" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Küresel Ekonomik Dalgalanmalar ve Sıcaklık Artışı Fındık Fiyatlarını Yükseltiyor - Son Dakika

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