Küresel enerji krizinden "acil çıkışın" yolu enerji verimliliğinde - Son Dakika
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Küresel enerji krizinden "acil çıkışın" yolu enerji verimliliğinde

08.06.2022 09:55
Küresel enerji krizinden "acil çıkışın" yolu enerji verimliliğinde

Enerji verimliliği uygulamalarıyla dünyanın nihai enerji tüketiminin Çin'in yıllık tüketimi kadar azaltılabileceği hesaplanıyor.

Enerji verimliliği uygulamalarıyla dünyanın nihai enerji tüketiminin Çin'in yıllık tüketimi kadar azaltılabileceği hesaplanıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Enerji Verimliliğinde Acil Eylemin Değeri" başlıklı raporu, IEA'nın bu yıl 7'ncisini Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı ve Danimarka merkezli mühendislik şirketi Danfoss'un desteğiyle düzenlediği Küresel Enerji Verimliliği Konferansı'nda açıklandı.

Konferans, arz talep dengesizliği nedeniyle enerji krizinin yaşandığı ve fiyatların rekor seviyeye ulaştığı bu dönemde, enerji verimliliği çözümleriyle hane halkının maliyetlerinin ve aynı zamanda ithal yakıtlara bağımlılığın nasıl azaltılacağı konularına odaklanıyor. Verimlilik teknolojileriyle özellikle fosil yakıtlara bağlı tüketimin azaltılması, iklim hedeflerine ulaşılmasını da hızlandırıyor.

IEA'nın raporuna göre, dünyada verimliliğin bir ölçüsü olan enerji yoğunluğu iyileştirme oranının 2030'a kadar yıllık yüzde 2'den yüzde 4'te çıkarılması küresel nihai enerji tüketiminin yıllık 95 exajoule (EJ) azalmasını sağlayabilir. Bu rakam, Çin'in yıllık nihai enerji tüketimine karşılık geliyor.

Yüksek enerji verimliliği senaryosuna göre, dünyanın nihai enerji tüketimi 2030'da yüzde 5 daha düşük, ekonomi yüzde 40 daha büyük olabilir. Enerji verimliliğiyle en iyi sonuçların alınması için ise davranış değişikliklerinden dijitalleşmeye kadar birçok alanda adımların hızlandırılması gerekiyor.

Enerji verimliliği uygulamaları Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı tamamen bitirebilir

Enerji verimliliğine yönelik aksiyonun hızlandırılmasıyla 2030'a kadar yıllık 5 gigaton karbon emisyonu önlenebilir. Bu rakam 2050'de sıfır emisyona ulaşılması için gereken miktarın üçte birine karşılık geliyor.

Nihai enerji tüketiminin enerji verimliliği önlemleriyle yıllık 95 EJ azaltılması 2030'da günlük petrol tüketiminin 30 milyon varil azaltılmasını sağlayabilir. Bu miktar ise Rusya'nın 2021'deki ortalama günlük üretiminin yaklaşık üç katına karşılık geliyor.

Öte yandan, enerji verimliliği çözümleri yıllık 650 milyar metreküp gaz tüketiminin önüne geçebilir. Bu tüketim de Avrupa Birliği'nin geçen yıl Rusya'dan ithal ettiği gazın yaklaşık dört katı seviyesinde.

Verimlilik uygulamalarıyla enerji tüketiminin azaltılması hane halkının enerji faturalarının 2030'a kadar yıllık 650 milyar dolar düşürülmesini sağlarken, verimlilik odaklı sektörlerde 10 milyon ekstra iş imkanı oluşturulabilir.

"Hükümetler ve sektörler açıklanamaz bir şekilde yeterince aksiyon almıyor"

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, enerji verimliliğinin dünyanın en acil problemlerine kritik çözümler sunduğunu belirterek, "Aynı zamanda verimlilik enerji kaynaklarımızı daha ekonomik, güvenli ve sürdürülebilir hale getirebilir. Ama açıklanamaz bir şekilde hükümetler ve sektör liderleri bu konuda yeterince aksiyon almıyorlar. 1970'lerin petrol şokları, verimlilikte büyük ilerlemeleri harekete geçirdi ve günümüzün küresel enerji krizine verilen yanıtın merkezinde verimliliğin yer alması son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Dan Jorgensen ise enerji verimliliği çözümlerini uygulamamanın artık söz konusu olmadığını dile getirerek, "Şu an asıl konu bu çözümleri nasıl uygulayacağımız. Enerji verimliliğimizi artırarak, Rus petrolüne ve gazına bağımlılığımızı tamamen azaltabilir ve iklim nötr hedeflerimize ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Danfoss Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kim Fausing ise küresel ısınmayı azaltarak iklim hedeflerine ulaşılması için enerji verimliliği önlemlerinin öncelendirilmesi gerektiğini vurguladı.

IEA'nın sıfır emisyon senaryosuna dikkati çeken Fausing, "Sıfır emisyona ulaşmak için 2030'a kadar karbon emisyonlarında ihtiyaç duyulan azalmanın üçte birinin enerji verimliliğindeki iyileştirmelerden gelmesi gerekiyor. İyi haber şu ki tüm sektörlerde enerji verimliliğini artırmak için çözümler var. Beklememize gerek yok. Eyleme ihtiyacımız var çünkü en yeşil enerji kullanmadığımız enerji." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel enerji krizinden 'acil çıkışın' yolu enerji verimliliğinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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