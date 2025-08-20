Küresel EV Şarj Noktaları 2040'a Kadar 206 Milyonu Geçecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Küresel EV Şarj Noktaları 2040'a Kadar 206 Milyonu Geçecek

20.08.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2040'a kadar elektrikli araç şarj noktalarının 206 milyonu geçmesi bekleniyor. Büyüme yüzde 12,3.

Küresel elektrikli araç (EV) şarj noktalarının 2026-2040 döneminde yıllık yüzde 12,3 büyümeyle 206 milyonun üzerine çıkması öngörülüyor.

Enerji danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Tahmini raporuna göre, 2040'a kadar 133 milyon noktaya ulaşması beklenen konut şarjı, küresel pazarda en baskın alan olmaya devam edecek.

Bu büyümeyi desteklemek için küresel şarj altyapısı harcamalarının aynı dönemde yıllık yüzde 8 artışla 2040'ta 300 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Şarj noktalarının ise aynı dönemde yıllık yüzde 12,3 oranında büyüyerek 206 milyonun üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Wood Mackenzie kıdemli EV şarj araştırma analisti Oliver McHugh, "Kamuya açık şarj kullanımının artması ve altyapı verimliliğinin iyileşmesiyle bir şarj noktasına düşen elektrikli araç sayısı 2025'te 7,5'ten 2040'ta 14,2'ye çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin kıdemli analisti Emil Koenig ise konut tipi şarjın küresel pazara hakim olduğunu ve 2050'ye kadar dünya genelindeki şarj noktalarının üçte ikisini oluşturacağını belirtti. Koenig, bu segmentin cazibesinin, araç sahiplerine kullanım kolaylığı, performans ve maliyet açısından denge sunmasından kaynaklandığını ifade etti.

Çin hakimiyetini sürdürecek

Rapora göre, Asya-Pasifik bölgesinin küresel büyümeye liderlik etmesi, Çin'in ise kamuya açık şarjda hakimiyetini sürdürmesi öngörülüyor.

Bölgedeki DC şarj pazarının 2025-2040 döneminde yıllık yaklaşık yüzde 10 büyümesi bekleniyor. 2040 itibarıyla kamuya açık Seviye 3 şarj ve konut tipi Seviye 2 şarj için harcamaların sırasıyla 54 milyar dolar ve 33 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Hindistan'da hızlı şarj istasyonlarının sayısının politika desteği ve hızlanan EV pazarıyla mevcuttaki 14 binden 2040'ta 1,1 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

Amerika kıtasında, ABD'de kamuya açık DC hızlı şarj (DCFC) segmentinin 2040'a kadar yıllık yüzde 14 büyüyerek 475 bin noktaya ulaşması ve 3,3 milyar dolarlık yıllık piyasa değeri yaratması öngörülüyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da kamuya açık şarj altyapısının yıllık yüzde 11,3, DC şarjın ise yüzde 13,7 büyümesi bekleniyor. Bölgedeki konut tipi AC şarj cihazlarının 2040'ta 57 milyona ulaşacağı, ticari şarjın ise yüzde 12 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel EV Şarj Noktaları 2040'a Kadar 206 Milyonu Geçecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Hastanelerde yeni dönem “QR Kod Temizlik Uygulaması“ yaygınlaşıyor Hastanelerde yeni dönem! "QR Kod Temizlik Uygulaması" yaygınlaşıyor

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:00:15. #7.12#
SON DAKİKA: Küresel EV Şarj Noktaları 2040'a Kadar 206 Milyonu Geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.