Küresel gıda fiyatları haziranda düştü - Son Dakika
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Küresel gıda fiyatları haziranda düştü

08.07.2022 13:10
Küresel gıda fiyatları haziranda düştü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,3 gerilediğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,3 gerilediğini bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamada, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerin izlendiği Gıda Fiyat Endeksi verileri paylaşıldı.

Buna göre, Gıda Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,3 düşüşle 154,2 puana geriledi. Endeks, Haziran 2021'e göre ise yüzde 23,1 yükseldi.

Hazirandaki düşüşte, bitkisel yağlar, hububat ve şekerin uluslararası fiyatlarındaki gerilemeler etkili oldu. Süt ürünleri ve et fiyatları ise artış gösterdi.

Tahıl Fiyat Endeksi geçen ay mayısa göre yüzde 4,1 düşüşle 166,3 puan oldu. Endeks haziranda yıllık bazda ise yüzde 27,6 arttı. Haziran ayında yüzde 5,7 gerileyen uluslararası buğday fiyatları, bir yıl önceki değerlerinin yüzde 48,5 üzerinde kaldı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi haziranda aylık yüzde 7,6 gerileyerek 211,8 puan oldu. Palm yağı fiyatları, başlıca üretici ülkelerin mevsimsel olarak artan üretimi ve Endonezya'nın arzı artıracağına yönelik beklentilerle geriledi. Öte yandan, dünya ayçiçeği ve soya yağı fiyatları, artan maliyetlerin ardından azalan küresel ithalat talebi nedeniyle düştü.

Şeker Fiyat Endeksi, küresel mevcudiyete ilişkin olumlu beklentilerden etkilenerek haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalışla 117,3 puan değerini alırken, şubattan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Geçen ay mayısa göre yüzde 1,7 ve 2021'in aynı ayına göre yüzde 12,7 artan Et Fiyat Endeksi ise 124,7 puanla yeni bir rekor kırdı.

Haziranda 149,8 puan olarak hesaplanan Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, mayısa göre yüzde 4,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 arttı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel gıda fiyatları haziranda düştü - Son Dakika

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