Küresel İklim Krizi İçin Ortak Mücadele

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile küresel iklim krizine karşı yürütülen ortak mücadeleyi, gelişmekte olan ülkeler için adil bir küresel enerji dönüşümünün önemini ve sürdürülebilirlik konusunda atılması gereken somut adımları ele aldıklarını bildirdi.

Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Londra temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede küresel iklim krizine karşı yürütülen ortak mücadeleyi, gelişmekte olan ülkeler için adil bir küresel enerji dönüşümünün önemini ve sürdürülebilirlik konusunda atılması gereken somut adımları kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktaran Bayraktar, "Ayrıca Enerjide Tam Bağımsız Türkiye vizyonumuzdan, yenilenebilir enerji kurulu gücünde ulaştığımız seviyeden, 2035 yılına kadar bu kapasiteyi üç katına çıkarma hedefimizden ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarımızdan bahsederek ülkemizin enerji politikalarındaki güçlü vizyonunu Sayın Genel Sekreter'e detaylı bir şekilde aktardık." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri ile COP31 Dönem Başkanlığı vizyonu doğrultusunda kararlılıkla hareket ettiğine işaret ederek "Ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri ile COP31 Dönem Başkanlığı vizyonu doğrultusunda kararlılıkla hareket ediyoruz. Enerji arz güvenliği ile çevre politikalarının birbirini güçlü bir şekilde tamamladığı bir ortaklıkla sürdürülebilir ve daha temiz bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.