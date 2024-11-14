Küresel Petrol Üretimi Ekim'de Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel Petrol Üretimi Ekim'de Artış Gösterdi

IEA'ya göre, küresel petrol üretimi ekimde günlük 300 bin varil artarak 102 milyon 970 bin varile ulaştı.

14.11.2024 13:49
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin ekimde önceki aya göre günlük yaklaşık 300 bin varil artarak 102 milyon 970 bin varile çıktığını bildirdi.

IEA'nın ekim ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, ekimde önceki aya göre günlük 210 bin varil artarak 26 milyon 970 bin varil oldu.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 620 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük 32 milyon 600 bin varil olarak kaydedildi. Bu miktar, bir önceki ayki seviyenin günlük 220 bin varil üstünde gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 80 bin varil artarak 70 milyon 370 bin varil oldu.

Böylece küresel petrol üretimi, ekimde önceki aya göre günlük yaklaşık 300 bin varil artarak 102 milyon 970 bin varile çıktı.

Rapora göre, küresel petrol üretimi, Libya'nın petrol üretiminin piyasaya geri dönmesi, OPEC+ grubunun gönüllü üretim kesintilerini aşamalı olarak sona erdirme kararını ertelemesi ve OPEC dışı üreticilerin 2024 ve 2025'te üretimlerini sırasıyla günlük 1,5 milyon varil artırma kararı almasıyla yükseldi.

Küresel petrol arzı tahmini

IEA'ya göre, bu yıl küresel petrol arzının önceki yıla göre günlük 640 bin varil artarak 102 milyon 910 bin varile ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde, OPEC+ grubu üretiminin günlük 810 bin varil azalması beklenirken, OPEC+ grubu dışı üretimde ise günlük 1 milyon 470 bin varil artış öngörülüyor.

Gelecek yıl küresel petrol arzının, bu yıla kıyasla günlük 2 milyon 50 bin varil artarak yaklaşık 104 milyon 960 bin varile çıkacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebi tahmini

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 920 bin varil artışla 102 milyon 800 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. IEA, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinde günlük 862 bin varil artışı tahmin etmişti.

Talebin, OECD ülkelerinde bu yıl 45 milyon 650 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 57 milyon 170 bin varil olacağı öngörülüyor.

Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 1 milyon varil artışla 103 milyon 800 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Enerji, Finans, Opec, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Petrol Üretimi Ekim'de Artış Gösterdi - Son Dakika

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