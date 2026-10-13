Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artması ve teknoloji hisselerinde görülen düşüşlerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Yapay zeka temasına yönelik endişelerin tekrar artması ile Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna kaynaklı jeopolitik riskler küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara dair, "Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Trump, Rusya ile Ukrayna arasında varılan enerji ateşkesi anlaşmasının "her iki taraftan da" ihlal edildiğini, ancak anlaşmanın geçerli olduğunu savundu.

Çinli çip üreticisi CXMT'nin çip geliştirme konusunda ilerleme kaydettiğine dair haberler de dünya genelinde teknoloji şirketlerinin üzerinde satış baskısının artmasına neden oldu.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun yüzde 2 seviyesine dönmesini sağlamak adına kısıtlayıcı bir para politikası duruşu benimsenmesinin uygun olacağını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan azalışla yüzde 5,20'de seyrediyor. Tahvil faizlerinde son dönemde düşüşler görülse de faizler yüksek seyretmeye devam ediyor.

Yatırımcılar, ABD tahvil faizlerindeki son yükselişin bankaların kredi büyümesi, finansman maliyetleri ve anlaşma faaliyetleri üzerindeki etkisini görmek için bu hafta açıklanacak banka bilançolarına odaklanacak.

Dün 102,6 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi, bugün 102,4 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 105,7 dolar seviyesinde seyrediyor. Petrol fiyatlarında bir miktar gevşeme görülse de Orta Doğu'da tırmanan gerginlikler nedeniyle fiyatlar yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Dolar endeksi ve petrolde görülen hafif geri çekilmeyle bugün yükseliş eğiliminde hareket eden altının onsu yüzde 0,6 artışla 4 bin 198 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkardı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7, gelecek yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği belirtildi.

New York borsası karışık seyretti

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında dün karışık bir seyir izlendi. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4, Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,3, Broadcom'un hisseleri yüzde 1,9 ve AMD'nin hisseleri yüzde 2,3 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsalarında güçlü şirket karlarının piyasaları destekleyebileceğine dair beklentilerle dün pozitif bir seyir izlendi.

Alman Nordex Group'un hisseleri şirketin siparişlerinin beklentileri aşmasının ardından yüzde 3,9 arttı. Almanya'da savunma sanayisi hisselerindeki yükseliş dikkati çekerken, Rheinmetall hisseleri yüzde 2,5 değer kazanarak DAX endeksinde günün en çok prim yapan hissesi oldu.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, küresel teslimatlarının üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalarak 1,89 milyon araca gerilediğini bildirdi. Buna karşın, AB ve Çin'in hibrit araç ithalatında yıllık 350 bin adetlik kota sınırı getirmesiyle ticaret savaşı riskinin azalması sonucu şirketin hisseleri yüzde 0,6 değer kazandı.

Söz konusu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38, İtalya'da FTSE MIB endeksi ise yüzde 0,58 değer kazandı.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Asya borsaları negatif seyrediyor

New York borsasında teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen düşüşler Asya borsalarına da taşındı.

Güney Koreli teknoloji şirketleri SK Hynix'in hisseleri yüzde 10,6, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 8,4, LG Innotek'in hisseleri yüzde 8,6 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında Japonya'da üretici enflasyonunun yavaşladığı görüldü. Ülkede eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 6,8 arttı. Japonya'da ÜFE ağustos ayında aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık yüzde 7,6 artmıştı.

ÜFE'deki yavaşlama yenin eylül ayında dolar karşısında güçlenmesinden kaynaklandı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,6, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

Yurt içinde ödemeler dengesi takip edilecek

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybederek 12.150,67 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Dolar/TL dün günü önceki kapanışın hemen üstünde 49,2918'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,3600'dan işlem görüyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmalarına yönelik kanun teklifinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin başlayacağını söyledi.

Erdoğan, ek düzenlemelerle sermaye piyasalarının bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek, işleyişini çok daha sağlıklı hale getireceklerini vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ADP haftalık özel sektör istihdamı ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.300 ve 12.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3 milyar 502,9 milyon dolar fazla vereceği tahmininde bulundu.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 48 milyar dolar açık vereceğini tahmin etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 TCMB, ağustos ödemeler dengesi istatistikleri

15.15 ABD, ADP haftalık istihdam değişimi

17.00 ABD, eylül ayı ikinci el konut satışları