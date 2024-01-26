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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarından alınan sinyallerin ardından karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
26.01.2024 - 09:21,  Güncelleme: 09:41
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Avrupa borsaları, güne Almanya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 481 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 16.868 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 7.585 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 30.172 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 9.924 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 kazançla 7.568 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0830'da seyrediyor.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini de sabit bıraktı.

ECB Başkanı Christine Lagarde toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ECB'nin Yönetim Konseyinde faiz indirimlerini konuşmak için "erken olduğu" konusunda fikir birliği bulunduğunu belirtti.

Kısa vadeli ekonomik göstergelerin zayıf kaldığını ifade eden Lagarde, ekonomide orta vadede bir iyileşme görüleceğini ve ekonominin en önemli yansıması olan iş gücü piyasasının da oldukça güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyon oranlarındaki genel düşüş eğiliminin sürdüğünü kaydederek, kısıtlayıcı para politikasının reel ekonomi üzerinde kapsamlı bir etki oluşturmaya devam ettiğini anlattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ise açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarından alınan sinyallerin ardından karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyallerin ekonomide "yumuşak iniş" ihtimallerini artırdığını aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminlerin yeniden güç kazandığını dile getirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da şubat GfK tüketici güven endeksi -29,7 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar verilerinin öne çıkacağını söyledi.

Kaynak: AA
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