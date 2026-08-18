Küresel Piyasalarda Negatif Seyir

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor.

ABD-İran gerilimi küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor. Orta Doğu'da barış umutlarının azalmasıyla petrol fiyatları yükselirken, bu durum piyasalardaki risk iştahını baskılıyor.

Bölgede gerilimin sona ereceğine dair herhangi bir kayda değer gelişmenin olmaması yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

ABD basınında üst düzey bir İranlı yetkilinin, diplomatik çabaların sonuçsuz kalması halinde ülkenin savunma odaklı bir politika yerine saldırı odaklı bir politikaya yönelebileceğini söylediği iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmak isteyip istemedikleri sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Öte yandan Fox News haberine göre Trump, İran ile gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı "bombalayacaklarını" belirtti.

Söz konusu gelişmelerle, ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 91,4 dolara çıktı. Yükselen petrol fiyatlarıyla enflasyonist baskılar artarken, bu durum tahvil piyasasında da satış baskısına neden oldu.

Dün yüzde 4,67 seviyelerine kadar gerilemesine karşın 6 baz puan artışla yüzde 4,73'e çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 4,74 seviyesinde dengelendi.

ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,32 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarına talebi yükseldi. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,7 seviyesinde bulunuyor. Altının onsu ise yüzde 0,5 azalışla 4 bin 394 dolardan işlem görüyor.

New York borsası geriledi

Makroekonomik veri tarafında, ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesi tarafından açıklanan imalat endeksi, ağustosta 20,6 değeriyle 4 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti.

ABD'li çip şirketi Nvidia, OpenAI'ın Ohio'da kuracağı yapay zeka fabrikasına yönelik anlaşma kapsamında SB Energy'ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Buna karşın Nvidia hisseleri, piyasa sonrası işlemlerde yüzde 0,9 değer kaybetti.

Bu gelişmelerle, New York borsasında dün negatif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,51, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları satış ağırlıklı seyretti

Jeopolitik gerilimler, Avrupa piyasalarında risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki artışlar bölgede pay piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu gelişmelerle dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,38 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne düşüşle başladı.

Asya piyasaları negatif seyrediyor

Jeopolitik gerilimler ve tahvil getirilerindeki yükselişler Asya piyasalarında da satış baskısının derinleşmesine neden oluyor. Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,94 ile 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düştü.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 14.132,06 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 geriledi. Dolar/TL dün günü yüzde 0,1 artışla 47,9150'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 47,9200'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı konut fiyat endeksi

12.00 Almanya, ağustos ayı ZEW ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı ZEW ekonomik güven endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı konut başlangıçları

15.30 ABD, temmuz ayı inşaat izinleri

16.15 ABD, temmuz ayı sanayi üretimi

16.15 ABD, temmuz ayı kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, temmuz ayı bekleyen konut satışları