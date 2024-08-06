Küresel Piyasalarda Tahvil Faizleri Yeniden Artışa Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Küresel Piyasalarda Tahvil Faizleri Yeniden Artışa Geçti

Küresel piyasalarda görülen güçlü satış baskısının ardından tahvil faizlerinde yeniden artış başladı. ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde tahvil faizleri hızla yükseldi.

06.08.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalar dün görülen güçlü satış baskısının ardından toparlanma eğilimine girerken, tahvil faizlerinde de yeniden artış başladı.

Devlet garantili, düşük riskli ve sabit getirili varlıklara yatırım yapanların tercihi olan devlet tahvillerinde faizler piyasaların durulmasıyla yükselişe geçti.

Tahvil faizleri ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa gibi çok sayıda ülkede hızla arttı.

ABD 10 yıllık hazine tahvil faizleri dün en düşük 3,66 seviyesini görürken bugün 20 baz puan yükselerek 3,86'ya çıktı. ABD'de 2 yıllık hazine tahvili getirisi de 3,65'ten 35 baz puan artarak 4'e çıktı.

Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri 2,07 seviyesine kadar inerken bugün 15 baz puan artarak 2,22 seviyesine ulaştı. Ülkenin 2 yıllık tahvil faizleri ise dün 2,16 seviyesindeyken bugün 33 baz puan yükselişle 2,39'u gördü.

İngiltere'de 10 yıllık tahvil faizleri dün 3,74 seviyelerindeyken bugün 21 baz puan yükselişle 3,95'e çıktı. Ülkenin 2 yıllık tahvili faizleri de 20 baz puan artarak 3,67'ye ulaştı.

Fransa'da 10 yıllık tahvil faizleri dün 2,90 seviyesindeyken bugün 8 baz puan artışla 2,98'e, 2 yıllık tahvil faizleri ise 20 baz puan yükselişle 2,65'e tırmandı.

İspanya'da 10 yıllık tahvil faizleri dün 3 seviyesine gerilerken bugün 9 baz puan artışla 3,09'a yükseldi. Ülkenin 2 yıllık tahvili faizleri de 2,57'den 15 baz puan artışla 2,72'ye çıktı.

İtalya'da 10 yıllık devlet tahvilleri dün 3,60 olurken bugün 8 baz puan artışla 3,68'i, 2 yıllık tahvil getirileri de 12 baz puan artışla 2,91'i gördü.

Japonya'da 10 yıllık devlet tahvil getirileri dün 0,75 seviyesindeyken bugün 16 baz puan artışla 0,91'e çıktı. Ülkenin 2 yıllık tahvili faizleri de 4 baz puanlık artışla 0,29'a çıktı.

Çin'in 10 yıllık tahvilleri dün 2,09 seviyesindeyken bugün 6 baz puan artışla 2,15'e tırmandı, 2 yıllık tahvilleri ise 1,50 seviyelerinde yatay seyir gösterdi.

Dün, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırım döngüsüne girmiş olabileceği yönündeki beklentilerin ABD'deki resesyon endişeleriyle birleşmesinin ardından küresel piyasalarda güçlü satış baskısı yaşanmıştı.

Piyasalardaki düşüşün ardından ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,68'e gerileyerek 26 Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi görmüştü.

Benzer eğilim, ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerin tahvil faizlerinde de gözlenmişti.

Kaynak: AA

Almanya, Japonya, Fransa, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Piyasalarda Tahvil Faizleri Yeniden Artışa Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:27:39. #1.11#
SON DAKİKA: Küresel Piyasalarda Tahvil Faizleri Yeniden Artışa Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement