ABD'de Nisan ayı enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,3 artarak tahminlerin altında gerçekleşti.
Bloomberg'in anketine katılan uzmanların beklentisi aylık 0,3, yüzde yıllık yüzde 2,4 artıştı. Mart'ta aylık enflasyon yüzde 0,1 düşmüş, yıllık enflasyon ise yüzde 2,4 olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu - Son Dakika
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