Küresel Sigortacılık Araştırması: Siber Güvenlik Riskleri Artıyor

Ernst&Young (EY) ve Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) gerçekleştirdiği Küresel Sigortacılık Risk Yönetimi Araştırması'nın 2025 sonuçları yayımlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel çapta gerçekleştirilen "Küresel Sigortacılık Risk Yönetimi Araştırması"nın sonuçları, sigortacılık sektöründeki riskten sorumlu üst düzey yöneticilerinin kritik risklere karşı şirketlerini korurken iş değerine sunduğu katkıları öne çıkarıyor.

Araştırmaya göre, siber güvenlik riskleri, bu sene de en büyük risk olarak önemini koruyor. Geçen yıl araştırmaya katılanların yüzde 53'ü siber güvenliği ilk sırada konumlandırırken, bu yıl bu oranın yüzde 66'ya çıktığı dikkati çekiyor.

Jeopolitik risklerin oluşturduğu tehditler, kritik artışta belirleyici olurken, bunu yüzde 32 ile üçüncü taraf riskleri ve yüzde 29 ile regülasyon ve uyum riskleri izledi.

Araştırma sonuçlarına göre, yönetim kurulu ile sigortacılık sektöründeki Riskten Sorumlu Üst Düzey Yöneticilerin (CRO) öncelikleri büyük ölçüde örtüşmeye devam ederken, bu uyum, CRO'ların yönetim kurullarıyla daha doğrudan iletişimde olduğu ve karar süreçlerine daha aktif katıldığına dair olumlu bir işaret olarak yorumlanıyor.

Araştırmada, yönetim kurullarının önümüzdeki 12 aylık dönemde odaklanacağı ilk 5 risk arasında siber güvenlik ilk sıradaki yerini korurken, geçen yıl 15'inci sırada yer alan stratejik risklerin bu yıl 4'üncü sıraya yükseldiği görülüyor.

Yeni gümrük tarifeleri makroekonomik riski artırıyor

Araştırmaya göre, dünya genelindeki belirsizlikler, sigorta şirketlerinin gündeminde yeni riskleri ön plana çıkarıyor. Araştırma, jeopolitik risklerin geçen yıla göre daha da yükseldiğini gösterirken, jeopolitik endişeler, daha yoğun siber tehditler ve elverişsiz makroekonomik koşullar şeklinde ortaya çıkıyor. Maliye politikaları ve yaptırımlar ise, jeopolitik ve regülasyonel risklerin kesişim noktasını oluşturuyor.

Açıklanan gümrük tarifeleri de makroekonomik risk algısını daha da artırırken, bununla birlikte siyasi kutuplaşmalar, regülasyon müdahaleleri ve maliye politikası değişiklikleri gibi dışsal faktörlerin itibar ve finansal riskleri artırma potansiyeline sahip olduğu görülüyor.

Sigortacılık sektöründeki CRO'lar, jeopolitik belirsizlikleri azaltmak amacıyla siber güvenlik önlemlerini güçlendirme, politik risk değerlendirmesi ve senaryo planlamasını artırma, yatırım portföyünü çeşitlendirme, uyum ve regülasyon çerçevelerini güçlendirme gibi stratejik aksiyonlara odaklanıyor.

Araştırma, sigortacılık sektöründeki CRO'ların yeni yeteneklere duyulan ihtiyacın farkında olarak, teknik uzmanlıkla sınırlı kalmadan iletişim, liderlik, iş zekası ve adaptasyon gibi yetkinliklere de odaklandığını gösteriyor.

Teknik uzmanlık ve geleneksel yönetim becerileri önemini korurken, sigorta şirketi CRO'ları büyük resmi de görebilen çok yönlü profesyonellere sahip olmayı önemsiyor. Araştırmaya göre, gelecek 5 yıl içinde sigortacılık sektörünün risk yönetiminde beceri setlerine en çok ihtiyaç duyulacak konuların sırasıyla siber güvenlik, iş/ürün bilgisi, değişim ve dönüşüm, operasyonel dayanıklılık, yapay zeka ve makine öğreniminin kullanımı olduğu öne sürülüyor.

"Çok boyutlu bir strateji benimsemesi gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Vergi Bölümü Şirket Ortağı Levent Atakan, araştırmanın, sigortacılık sektöründeki üst düzey risk yöneticilerinin iş operasyonlarına daha derinlemesine dahil olarak farklı riskleri azaltmaya yönelik bütünsel bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Atakan, araştırmada, sigorta şirketlerindeki CRO'ların artık yalnızca risklerin kontrolüyle değil, kurumsal dönüşüm süreçlerinin stratejik bir ortağı olarak konumlandıklarına işaret ettiğini vurguladı.

Araştırmanın, risk yönetiminin şirket genelinde iş kararlarını destekleyen itici güç olarak nasıl değer sağladığını ortaya koyduğunu ifade eden Atakan, "Sigortacılık sektörüne yönelik hazırlanan bu çalışma ile, sigorta şirketlerinin risk alanında maksimum stratejik değer üretmesini sağlamak ve risk yönetiminin kurumsal hedeflere ulaşmak için bir kaynak ve kolaylaştırıcı faktör olarak konumlandırılması amaçlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

EY Türkiye Finansal Risk Hizmetleri Şirket Ortağı Ezgi İvecan da araştırmaya katılan sigorta şirketi CRO'larının yanıtlarına göre, siber güvenlik risklerinin önemli bir artış oranıyla geçen yıla göre daha da kritik bir risk olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Jeopolitik belirsizliklerin oluşturduğu risklerin bu etkiyi derinleştirdiğini, sigorta şirketlerindeki CRO'ların gündeminde ekonomik ve siyasi değişimler gibi öngörülemeyen dış faktörlerin de önemli bir kaygı oluşturduğunu belirten İvecan, şunları kaydetti:

"Günümüz piyasasındaki tüm belirsizliklerin ve dönüştürücü değişikliklerin potansiyeli göz önüne alındığında, sigorta CRO'larının organizasyonel dönüşümü ve büyümeyi yönlendirmede ve risk yönetimini kolaylaştırıcı bir güç olarak konumlandırmadaki önemi vurgulanıyor. CRO'ların mevcut risk yönetimi tekniklerinin etkinliğini artırmak için stres testi ve senaryo analizi, risk iştahı, yetenek ve beceri geliştirme, yapay zeka ve teknoloji gibi birçok konuyu ele alarak çok boyutlu bir strateji benimsemesi gerekiyor."