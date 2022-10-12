Kursiyerlerin sertifika heyecanı - Son Dakika
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Kursiyerlerin sertifika heyecanı

12.10.2022 14:32
Kursiyerlerin sertifika heyecanı

Samsun TSO Eğitim Vakfı'nın, kalkınma ajansı desteğiyle hazırladığı 'Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi'ni tamamlayan 30 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Samsun TSO Eğitim Vakfı'nın, kalkınma ajansı desteğiyle hazırladığı 'Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi'ni tamamlayan 30 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Eğitim Vakfı ile kalkınma ajansı arasında "2022 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesi Teknik Destek Programı" çerçevesinde imzalanan "Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi Projesi" sona erdi. Sekiz gün boyunca devam eden 30 kursiyere, Eğitmen Tülay Yılmaz tarafından 'İthalat ve İhracat Kavramları', 'Dış Ticaret Rejimi', 'Gümrük Rejimi', 'Dış Ticarette Prosedürler', 'Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri', 'Pazar Araştırması', 'Müşteri Bulma', 'Müşterilerle İletişim Kurma', 'Dış Ticaret Destekleri' gibi birçok konuda uygulamalı dış ticaret eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler için TSO binasında sertifika töreni düzenlendi. Törende kursiyerler sertifikalarını Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nun elinden aldı.

Amaç dış ticaret elemanı ihtiyacını karşılamak

Kursiyerleri tebrik ederek konuşmasına başlayan Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Projemizin amacı, ilimiz firmalarının ihtiyaç duydukları dış ticaret elemanı ihtiyaçlarını karşılamaktı. Her zaman dile getirdiğimiz gibi bizler ilimizin potansiyeline, üretim gücüne, lojistik imkanlarına çok inanıyoruz. Sahip olduğumuz bu imkanların da bize ekonomik güç olarak dönmesini istiyoruz. Ama katmadeğerli üretim yaptığı halde nitelikli dış ticaret elemanı bulamamaktan yakınan çok sayıda işletmemiz olduğu da aşikar. Oda olarak ihracatımızın daha da gelişmesi adına bu zamana kadar çok farklı alanlarda projeler yürüttük. Bunlardan biri de sizlerin katılımıyla gerçekleşen Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından da kabul gören bu projemizdi" dedi.

"Sizlere güveniyoruz"

Kursiyerlere bundan sonraki süreçte başarılar dileyen Başkan Murzioğlu, "Hepiniz iyi derecede yabancı dil bilen üniversite mezunu pırıl pırıl gençlersiniz. Eminim bu sekiz günlük süreçte kendinize önemli değerler kazandırdınız. Sizlere güvenimiz sonsuz. Ben sizlerin bu eğitimle birlikte üyemiz iş yerlerinde çalışma imkanı bulacağınıza ve Samsun ihracatına ivme kazandıracağınıza inanıyorum. Sizden ricam ne iş yaparsanız yapın ama işinizi severek, sahiplenerek yapın. Sizler ülkemizin bugünü ve geleceğisiniz. Hayallerinizin peşinden gidin ve asla vazgeçmeyin. Doğru, dürüst, prensipli, verimli çalışmayı kendinize prensip edinin. Göstermiş olduğunuz ilgi ve gayret için sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum" diye konuştu.

Murzioğlu, bu tür eğitimlere devam edeceklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Salih Zeki Murzioğlu, İhracat, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kursiyerlerin sertifika heyecanı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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