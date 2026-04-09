Kuru Geven Çalıları Ekonomiye Kazandırılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanlardan toplanan kurumuş geven çalıları, dekorasyon malzemesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor, böylece orman yangınlarına karşı da önlem alınıyor.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki kurumuş geven çalıları, yöre halkı tarafından toplanıyor.

Toplanan çalılar süs ve dekorasyon eşyası haline getirilmek üzere Ankara ve Sakarya'daki fabrikalara gönderiliyor.

Kuru bitki örtüsünün sahadan temizlenmesi, ekonomik faydasının yanı sıra orman yangınlarıyla mücadelede de kritik rol oynuyor.

Orman zeminindeki yanıcı madde yükünün azaltılmasıyla, olası yangınların yayılma hızının düşürülmesi ve yangın riskinin minimize edilmesi hedefleniyor.