Kuru İncir Denetimleri Genişliyor - Son Dakika
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Kuru İncir Denetimleri Genişliyor

Kuru İncir Denetimleri Genişliyor
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Aydın Valisi Varol, kuru incir saklama alanlarının denetim kapsamına alınacağını duyurdu.

Aydın Valisi Osman Varol, sağlıklı üretim ve kaliteyi artırmak için kayıtlı depoların dışındaki kuru incir saklama alanlarının da denetime tabi olacağını söyledi.

İncir Araştırma Enstitüsünde, incir üretiminde sürdürülebilir sağlıklı üretim, verim ve kaliteyi artırmak, mikotoksin sorununu önlemek amacıyla hazırlanan "2026 kuru incir valilik tebliği" kapsamında toplantı düzenlendi.

Toplantıya, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

İncir üreticileri ve depolayıcılarına ilişkin alınan karar kapsamında, ilgili denetimlerde kurallara uymayanların önce uyarılacağı, belirlenen süre içerisinde düzenleme yapılmaması halinde ise para cezasının kesileceği belirtildi.

Aydın Valisi Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, özellikle ürünün hasadından sonraki ilk depolama koşulları ve bu koşulların iyileştirilmesine ilişkin tedbirlerle ilgili detaylı çalışma yapıldığını ifade etti.

Kentte kayıtlı 250 deponun olduğunu belirten Varol, şunları kaydetti:

"Aydın'ın tarımsal üretimi göz önüne alındığında bu sayının mantıklı olmadığını söyleyebiliriz. Ürünlerini genellikle kendi konutlarının eklentilerinde ya da işletmelerin bir köşesinde depolayabiliyorlar. Buralarda saklananların tamamı kurallara uymadan, tekniğine aykırı olarak saklanıyor anlamına gelmiyor. Ama sonuç itibarıyla burası resmi olarak depo olmadığından bizim arkadaşlarımız tarımsal ürünle ilgili orada inceleme yapamıyorlar, denetleyemiyorlardı. Şimdi, eğer o kapının arkasında belirli bir miktarda, ticari değeri olacak miktarda bir incir olduğunu ve buranın bir depo şeklinde kullanıldığını, adı depo olmasa da, hukuki statüsü depo olmasa da depo olarak kullanıldığını bildiğinde, burada denetlemeyi yapabilecek arkadaşlar. Dolayısıyla sağlıklı üretim ve kaliteyi artırmak için kayıtlı depoların dışındaki kuru incir saklama alanları da denetime tabi olacak."

Varol, incirin marka değerini muhafaza etmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Aydın Valiliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuru İncir Denetimleri Genişliyor - Son Dakika

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