Kuru İncirde Aflatoksin Riskine UV-A Teknolojisi - Son Dakika
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Kuru İncirde Aflatoksin Riskine UV-A Teknolojisi

Kuru İncirde Aflatoksin Riskine UV-A Teknolojisi
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AYSO, kuru incirde aflatoksin riskini azaltmak için UV-A cihazları dağıtacak.

Aydın Sanayi Odası (AYSO), kentin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan kuru incirde, UV-A ışığı altında aflatoksin riski taşıyabilecek ürünlerin ayrıştırılmasına destek sağlayan cihazları, oda üyesi firmalara dağıtacak. AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve yönetim kurulunun bu hamlesiyle kuru incirde yaşanan en büyük sorun olan aflatoksin riskinin azaltılması, ürün kalitesinin arttırılması ve ihracatta yaşanabilecek kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gabay, AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Yusuf Gabay'a, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Barış Bayhan, Denetim Kurulu Üyesi Ziya Aksüt, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu eşlik etti.

"Aflatoksin riskine UV-A çözümü"

Görüşmede, Aydın ekonomisinin ve ihracatının önemli sektörlerinden biri olan kuru incir sektörüne yönelik çalışmalar, ürün kalitesi ve gıda güvenliğinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar ile sektör temsilcileri arasında gerçekleştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

Ziyarette, kuru incirde aflatoksin kontrol süreçlerinde kullanılabilen 365 nm UV-A teknolojisine sahip mini UV lambaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. UV-A ışığı altında aflatoksin riski taşıyabilecek ürünlerin ayrıştırılmasına destek sağlayan cihazların, Aydın Sanayi Odası bünyesinde incir sektöründe faaliyet gösteren üye firmalara ulaştırılması konusunda mutabakata varıldı. Böylelikle AYSO, kuru incirde yaşanan en büyük sorun olan aflatoksin riskinin azaltılması, ürün kalitesinin arttırılması ve ihracatta yaşanabilecek kayıpların önüne geçilmesi hedefliyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, nazik ziyaretleri ve Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden kuru incirin kalite ve güvenilirliğinin geliştirilmesine yönelik iş birlikleri dolayısıyla Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gabay ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuru İncirde Aflatoksin Riskine UV-A Teknolojisi - Son Dakika

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