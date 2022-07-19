Kurvaziyer gemiler Sinop'a doğru yola çıkıyor - Son Dakika
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Kurvaziyer gemiler Sinop'a doğru yola çıkıyor

19.07.2022 15:27
Kurvaziyer gemiler Sinop'a doğru yola çıkıyor

Sinop'ta 2022 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, önümüzdeki günlerde 7-8 adet kurvaziyer geminin Sinop'a gelmek için yola çıkacağını söyledi.

Sinop'ta 2022 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, önümüzdeki günlerde 7-8 adet kurvaziyer geminin Sinop'a gelmek için yola çıkacağını söyledi.

Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2022 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan hizmetlerden bahseden Vali Yardımcısı Yüksel, "İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar toplam 37 kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir. 2022 yılı ve ikinci döneminde toplam 319 adet proje üzerinde çalışılmaktadır, bu projelerin 38 adedi tamamlanmıştır, diğer 281 projeden 124 adet proje devam etmekte ve 109 adet proje ihale aşamasındadır. 45 adet projeye çeşitli sebeplerle başlanamamıştır, 3 adet proje ise tasfiye edilmiştir. Projelerin toplam nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 24'e tekabül etmektedir" diye konuştu.

Kurvaziyer turizmi başlıyor

Sinop'ta özlemle beklenen kurvaziyer turizmiyle ilgili gelişme yaşandığının altını çizen Vali Yardımcısı Yüksel, "Büyük bir ihtimalle cuma gününden itibaren önümüzdeki günlerde 7-8 tur İstanbul'dan ilimize doğru kurvaziyer gemisi gelecek. Dolayısıyla biz konuklarımızın güvenliğinden trafiğine, sağlığından temizliğine gerekse konuk severliğimizle kurumlarımızla iş birliği içinde ev sahipliği yapacak, hazırlık içinde olmamız gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurvaziyer gemiler Sinop'a doğru yola çıkıyor - Son Dakika

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