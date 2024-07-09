Kuşadası Belediyesi Adabahçe'de Yaz Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası Belediyesi Adabahçe'de Yaz Hasadı Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi Adabahçe\'de Yaz Hasadı Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından 4 yıl önce yaşama geçirilen Adabahçe'de yaz hasadı sürüyor. Salatalık, domates, patlıcan gibi yaz sebzeleri Kuşadalıların sofralarını lezzetlendiriyor.

09.07.2024 18:44  Güncelleme: 18:45
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Kuşadası Belediyesi tarafından yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla 4 yıl önce yaşama geçirilen Adabahçe'nin bereketli topraklarında yaz hasadı devam ediyor. Adabahçe'den toplanan salatalık, domates, patlıcan gibi yaz sebzeleri Kuşadalıların sofralarını lezzetlendiriyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde 2020 yılının Haziran ayında 'Toprağa Sarıl, Üretime Katıl' sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de yaz güneşinin sıcaklığıyla olgunlaşan birbirinden lezzetli sebze ve meyvelerin hasadı sürüyor. Kış hasadının da oldukça verimli geçtiği 21 dönümlük arazide şimdi de Mayıs ayında ekilen salatalık, acur, patlıcan, domates, kabak, yeşil biber gibi sebzeler ile kavun ve karpuzlar toplanıyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından günlük olarak hasat edilen ürünler, uygun fiyata belirlenen program dahilinde mahalleleri dolaşan Ada Market Ekspres aracı ve Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde bulunan Halk AdaMarket satış mağazasında Kuşadalılara ulaştırılıyor. Kuşadası Belediyesi'ne ait Değirmendere Mahallesi İğdecik mevkisinde bulunan Ada Bahçe'den bugüne kadar 45 ton mahsul elde edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi Adabahçe'de Yaz Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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