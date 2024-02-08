Kuşadası Belediyesi EMITT Fuarı\'nda öne çıktı

Kuşadası, dünyanın en önemli turizm etkinliklerinden biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)'nda yine adından söz ettirdi. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuara, Kuşadası Belediyesi'nin ödüllü projesi olan Kampinova damgasını vurdu.
EMITT'in 27. kez kapılarını açtığı bu yıl, Kuşadası Belediyesi'nin liderliğindeki stand, turizm sektöründen gelen ilgiyle karşılandı. Türkiye Belediyeler Birliği'nden (TBB) ödül kazanan Kuşadası Belediyesi'nin Kampinova projesi, dijital göçebeler için doğada yenilikçi bir tatil deneyimi sunan bir çalışma olarak öne çıktı. Fuar boyunca ziyaretçilere, Kuşadası'nın doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra konaklama imkanları hakkında bilgi veriliyor.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, fuara gelen turizmcilerle bire bir ilgilenerek Kampinova hakkında bilgi verdi. Başkan Günel, "Kuşadası'nın yeni turizm sezonunda hizmete girecek olan Kampinova, belki de Türkiye'deki tek eğitim ve konaklama kampı olacak. Dijital göçebeler, dünya genelinde artan bir turizm kitlesi haline geldi. Onlar için zamandan ve mekandan bağımsız bir tatil deneyimi sunmak istiyoruz. Kampinova, yüksek internet altyapısıyla tatil yapma ve çalışma imkanı sunacak. Mayıs ayında kapılarını açacak olan Kampinova'nın, 2024 sezonu için ülkemiz, Kuşadası ve turizm endüstrisi için büyük bir başarı getirmesini umuyorum" dedi. - AYDIN
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