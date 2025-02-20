Kuşadası Belediyesi, Kamyonu Çekiciye Dönüştürerek 8.7 Milyon Lira Tasarruf Etti

Ekonomi

Kuşadası Belediyesi, sahip olduğu öz kaynakları da verimli bir şekilde kullanıyor. Bu kapsamda yeni kurulan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, araç filosunda bulunan damperli bir kamyonu, iş makinelerinin taşınması için gerekli olan çekiciye dönüştürüp, 8 milyon 700 bin liranın Kuşadası Belediyesi'nin kasasında kalmasını sağladı.

Kuşadası Belediyesi, kentin tüm mahallelerine eşit ve kaliteli hizmet götürmek amacıyla günün 24 saati çalışıyor. Yol yapım, bakım ve onarım işlerinin yanı sıra kente yeni yeşil alan ve parklar kazandırmak için de yoğun çaba sarf eden ekipler çoğu zaman silindir, ekskavatör, greyder ve buldozer gibi iş makinelerine de ihtiyaç duyuyor. Normal trafiğe çıkışı yasak olan bu iş makinelerinin de bir yerden başka bir yere nakli için kiralanan çekicilerin yıllık maliyetleri, Kuşadası Belediyesi'nin bütçesinde önemli bir kalem tutuyor.

Kuşadası Belediyesi, çekici ihtiyacını 10 milyon liraya yeni bir iş makinesi satın almak yerine, araç filosunda bulunan 300 beygir gücündeki damperli kamyonu çekiciye dönüştürmekle çözüme kavuşturdu. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Gürkan Ertekin tarafından projelendirilen yeni çekici, İzmir'in Aliağa ilçesindeki TSE Araç Kontrol Merkezi'nin de onayıyla yaklaşık 1 milyon 300 bin liraya mal oldu. Böylece 8 milyon 700 bin lira Kuşadası Belediyesi'nin kasasında kalarak önemli bir tasarruf yapıldı. Kuşadası Belediyesi, yeni çekici sayesinde ayrıca yıllık 600 bin lirayı bulan kiralama maliyetinden de kurtuldu.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Gürkan Ertekin, "Araç filomuza çekicimizi kazandırmadan önce iş makinelerinin kent içerisindeki transferi bize hem maliyet hem de zaman açısından önemli bir yük getiriyordu. Artık tüm vizeleri tamam olan ve izinleri alınmış bir çekiciye sahibiz. Bu sayede Kuşadası Belediyesi önemli bir gider kaleminden kurtuldu. Çekici aracımızın tüm ekip arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - AYDIN