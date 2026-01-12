Ada Kıyafet Evi 272 çocuğun yüzünü güldürdü

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz yeni giysiler sağlayan Kuşadası Belediyesi Ada Kıyafet Evi, açıldığı günden bu yana geçen yaklaşık 1,5 aylık sürede 272 çocuğun yüzünü güldürdü. Kıyafetlerin bağışçıların desteğiyle temin edildiği Ada Kıyafet Evi, bu yönüyle de kentte dayanışma kültürünün sergilendiği en güzel örneklerden biri oldu.

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 3-12 yaş arasındaki çocuklarına ücretsiz yeni kıyafetler sağlamak amacıyla geçtiğimiz 25 Kasım'da 'Ada Kıyafet Evi'ni açtı. Sosyal Belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek olan projeden bugüne kadar 272 çocuk yararlandı. Ailelerin omuzlarından da önemli bir yükü alan Ada Kıyafet Evi'nde çocuklar, tıpkı bir mağazada olduğu gibi kendi beğendikleri 3 parça kıyafeti seçebiliyor. Ada Kıyafet Evi'nin sunduğu hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, başvurularını AdaMobil veya kusadasi.bel.tr üzerinden yapabiliyor. Ada Kıyafet Evi'nde yer alan hiç kullanılmamış giysiler ise bağışçılar tarafından sağlanıyor. Ada Kıyafet Evi, Kuşadası'nda dayanışma kültürünün de gelişmesine katkı sunuyor. - AYDIN