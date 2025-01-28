Kuşadası Belediyesi'nden Kadınlara Ekonomik Destek Protokolü - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası Belediyesi'nden Kadınlara Ekonomik Destek Protokolü

Kuşadası Belediyesi\'nden Kadınlara Ekonomik Destek Protokolü

Kuşadası Belediyesi, Girişimci Kadınlar ile imzaladığı iş birliği protokolü ile evlerinde çeşitli ürünler üreten kadınların ekonomik yaşama katılımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Belediye Başkanı Ömer Günel, kadınların ekonomik özgürlüğü ve toplum gücü üzerine vurgu yaptı.

28.01.2025 11:26  Güncelleme: 11:28
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Kuşadası Belediyesi, Girişimci Kadınlar iş birliği protokolü ile ailesine ek gelir sağlamak için evlerinde çeşitli ürünler üreten kadınların ekonomik yaşama katılımlarını teşvik edecek önemli bir adım daha attı. İmza töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kadınların üretime katılarak ekonomik özgürlüğe sahip olmalarının önemine dikkat çekerek "Güçlü kadın, güçlü toplum" vurgusu yaptı.

Kuşadası Belediyesi kadın emeğini değerlendirmek amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladı. 2018 yılından bu yana "El Ele Ekonomik Özgürlüğe" sloganıyla yürütülen GiKA (Girişimci Kadınlar) projesi kapsamında yürütülecek çalışmalarda iş birliği yapılmasını öngören protokol için düzenlenen imza töreni Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in makamında gerçekleşti.

Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kadınların üretim ve yönetim mekanizmaları içerisinde etkin ve aktif bireyler olarak yer almalarını sağlamak amacıyla yaşama geçirilecek her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını belirterek, güçlü bir toplum yapısının güçlü kadınlarla mümkün olduğunu söyledi. Kadınların güçlenmesinin ise üretime katılmaları ile mümkün olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, iş birliği protokolünün Kuşadalı kadınlara hayırlı olmasını diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi'nden Kadınlara Ekonomik Destek Protokolü - Son Dakika

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