Kuşadası Belediyesi Yağmur Suyu Hatları Döşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kuşadası Belediyesi Yağmur Suyu Hatları Döşüyor

Kuşadası Belediyesi Yağmur Suyu Hatları Döşüyor

Kuşadası Belediyesi, kentte yaşanabilecek su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla eş zamanlı olarak farklı noktalara yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

23.02.2024 14:02  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından eş zamanlı olarak farklı noktalara yağmur suyu hattı döşeniyor.

Kuşadası Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle kentte yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Kuşadası'nın uzun yıllardır kronikleşmiş olan altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretiliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Kirazlı Yolu 1'inci ve 2'inci sokaklar ile Küçükköy Sokak'ta yağmur suyu hattı döşeme çalışması yürütüyor. Yağmur suyu ızagara imalatının da gerçekleştirileceği sokaklarda üstyapıyı yenileme çalışması da yapılacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Hava Durumu, Yerel Haberler, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi Yağmur Suyu Hatları Döşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:04:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Yağmur Suyu Hatları Döşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement