Kuşadası Belediyesi Yağmur Suyu Hatları Döşüyor

Ekonomi

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından eş zamanlı olarak farklı noktalara yağmur suyu hattı döşeniyor.

Kuşadası Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle kentte yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Kuşadası'nın uzun yıllardır kronikleşmiş olan altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretiliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Kirazlı Yolu 1'inci ve 2'inci sokaklar ile Küçükköy Sokak'ta yağmur suyu hattı döşeme çalışması yürütüyor. Yağmur suyu ızagara imalatının da gerçekleştirileceği sokaklarda üstyapıyı yenileme çalışması da yapılacak. - AYDIN