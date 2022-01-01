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Kuşadası'na 2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi geldi - Son Dakika

Kuşadası'na 2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi geldi

01.01.2022 15:07
Kuşadası'na 2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi geldi

Kuşadası'na 2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi yanaştı.

Kuşadası'na 2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi yanaştı. Norveç Bayraklı Viking Sky isimli kruvaziyer gemisinde, çoğunluğu Amerika ve İngiliz uyruklu olmak üzere 351 yolcu geldi.Yolcular, tur operatörünün koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi ören yerlerine götürüldü. Bir kısmıysa Kuşadası'ndaki çarşı ve dükkanlardan alışveriş yaptı.

2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi olan Norveç Bayraklı Viking Sky iki gün boyunca Kuşadası'nda konaklayacak.

Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, sezonun ilk kruvaziyer gemisini ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. 2022 yılında Özellikle Kuşadası limanı açısından ciddi bir büyüme beklentisi içerisindeyiz. 2022 yılı itibarı ile zor günleri geride bıraktığımızı ve bugünden sonra hızla büyüyerek tekrar eski günlere kavuşacağımızı bekliyoruz" dedi.

Güngör, '2022 yılında Şu anki rakamlara baktığımızda 650 gemiyle 750 bin yolcu rezervasyonu var. Bu, Kuşadası'nın gelmiş geçmiş kruvaziyer tarihindeki en yüksek yolcu sayısı" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'na 2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi geldi
Kuşadası'na 2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi geldi

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Amerika Birleşik Devletleri, Kuşadası, Norveç, Efes, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'na 2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kuşadası'na 2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi geldi - Son Dakika
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