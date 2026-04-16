Kuşadası\'na 5 Bin Turist Geldi

Kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki önemli duraklarından olan Kuşadası Limanı bugün yine hareketli bir gün yaşadı. Sabah saatlerinde limana yanaşan Bermuda Bayraklı 'Sun Princess' ve Norveç Bayraklı 'Viking Vesta' kruvaziyerleriyle ilçeye büyük bölümü ABD'li toplam 5 bin 297 turist geldi. İki gemiden inen turistlerin bir kısmı Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programına katılmayanlar ilçe merkezinde kalıp, turistik çarşılarda alışveriş yaptı. - AYDIN